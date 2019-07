155 Jahre Musikverein Polyhymnia Leipferdingen, 30 Jahre Brunnenfest: Wenn das für Leipferdingen kein Grund zum Feiern ist. Der ganze Ort feierte vier Tage lang den Musikvereinsgeburtstag verbunden mit dem Bezirksmusikfest.

Die Feuerwehr Leipferdingen mit historischer Uniform und Spritze beim Umzug. | Bild: Paul Haug

Acht Kapellen beziehungsweise Vereine umfasst der Bezirk, sieben kamen am Sonntag, um mit dem achten der Runde zu feiern. Auftakt war bereits am Freitagabend, hierzu spielte die Stadtkapelle Möhringen und anschließend war die Stimmungsband aus dem Nachbarort, die Trachtenkapelle Stetten, zu Gast. Am Samstag spielten die Polyhymnia Musikanten sowie die Jugendkapelle des Jubelvereins auf, die Abendveranstaltung Rock trifft Tracht lockte den Nachwuchs, allerdings nicht in der erhofften Anzahl.

Leipferdinger Vereine im Wechsel: vorne der Kirchenchor, dann der MV aus Wichs und dahinter der Männergesangverein. | Bild: Paul Haug

Beim Festgottesdienst am Sonntagmorgen, den Pfarrer Adolf Buhl zelebrierte, wurde auch der verstorbenen Mitglieder des Vereins gedacht. Kapellen des Bezirks hatten ihren musikalischen Auftritt beim Frühschoppen und Mittagessen im voll besetzten Festzelt. Dies waren die Stadtkapelle Tengen und die Musikvereine Riedöschingen und Watterdingen-Weil.

Festumzug ohne Geburtstagskind

Der Festumzug am Nachmittag war ein besonderer Lindwurm. Die Leipferdinger Musiker waren mit der Organisation und vor allem mit der Versorgung der Besucher mit Speisen und Getränken beschäftigt. Aus diesem Grund war der Jubelverein auch nicht beim Umzug vertreten. Es war eine Mischung von Musik mit einer Demonstration der Leipferdinger Vereinsgemeinschaft. Vorne voraus der Leipferdinger Narrenbüttel Reiner Fluck. Danach wechselten sich die sieben Kapellen mit Leipferdinger Vereinen ab. Die Feuerwehr war mit einer historischen Spritze dabei, da durfte auch einmal ein Spritzer Wasser ins Publikum nicht fehlen. Die Mitglieder des Männergesangvereins und des Kirchenchors grüßten von einem Leiterwagen aus. Auch die Narrenzunft Strohglonki durfte mit einem Wagen nicht fehlen. Der Lanz-Bulldog von Egon Fluck war nicht zu überhören und wurde mit Beifall der Zuschauer belohnt – so wie die anderen Teilnehmer auch. Mit dabei war auch der Radsportverein Beuren am Ried.

Für Unterhaltung sorgten die Kapellen des Bezirks Randen, sei es im Zelt oder beim Umzug wie die Musiker aus Riedöschingen. | Bild: Paul Haug

Die Musiker stellten sich dann zum Gesamtchor auf, hierzu begrüßte der stellvertretende Bezirksvorsitzende Tom Roth wie auch die Vorsitzende des Musikvereins Polyhymnia, Felicitas Thiel, die Gäste von einem Hubkorb aus. Der dritte im Korb war Dirigent Andreas Fluck, der dem Gesamtchor den Takt vorgab. Eine eindrucksvolle Klangkulisse von über 250 aktiven Musikern.

Als Dorfbüttel führt Reiner Fluck den abwechslungsreichen Umzug an. | Bild: Paul Haug

Die Zuschauer vom Umzug füllten auch wieder sehr schnell das Festzelt, hier ging es dann wieder mit Musik und Unterhaltung weiter. Die Bezirksjugendkapelle spielte auf sowie die Musikvereine Kommingen, Büßlingen, Wichs und Schlatt am Randen. Der schnelle Ansturm im herrlich dekorierten Zelt brachte das Personal nochmals zum Schwitzen, es ließ sich aber keinesfalls aus dem Arbeitstakt bringen und zeigten sich für den Veranstalter als bewährtes Festteam, das jede Lage meisterte.

Im Hubkorb: Die Lage stehts im Blick hatte die Vorsitzende Felicitas Stihl. In der Mitte Andreas Fluck, der den Chor dirigierte, rechts Tom Roth vom Bezirk Randen. | Bild: Paul Haug

Am heutigen Montag geht es nochmals in die Vollen, das Festteam wartet ab 16 Uhr auf die Gäste mit dem Kinder- und Rentnernachmittag. Ab 17 Uhr ist dann das Handwerkervesper mit Unterhaltung durch die Polyhymniamusikanten, und zum Ausklang am Abend spielen die Musikvereine aus Aixheim sowie aus Honstetten auf.