von Franz Dreyer

In wenigen Tagen steckt Leipferdingen mitten im Festfieber. Gleich zweimal besteht in Leipferdingen Anlass zum Feiern: Der Musikverein Polyhymnia wurde vor 155 Jahren gegründet. In diesem Jahr wird das Brunnenfest zum 30. Mal veranstaltet. Aus diesen Anlässen richtet der Verein das Bezirksmusikfest des Blasmusikverbandes Hegau- Bodensee, Bezirk III Randen aus. Das viertägige Fest nimmt am Freitag, 5. Juli, seinen Auftakt. Reichlich und attraktiv garniert haben die Akteure um die Vorsitzende Felizitas Thiel das Festprogramm.

Schon seit Monaten ist das Vorstands- und Festteam am Planen und Vorbereiten. Bereits im Vorfeld der heißen Phase wurden Arbeitseinsätze durch die Aktiven geleistet. Engagiert haben sich auch freiwillige Helfer, zumal das wieder im Millibachstadl stattfindende Jubiläums- und Brunnenfest eine Veranstaltung der Dorfgemeinschaft ist.

Der Festablauf: Am 5. Juli markieren ab 19 Uhr die Auftritte der Stadtkapelle Möhringen und der Trachtenkapelle Stetten den Festauftakt. Am Samstag spielen zur offiziellen Eröffnung ab 15.30 Uhr der Musikverein Polyhymnia und die Jugendkapelle. Um 20.30 Uhr gibt es eine Premiere: Der Auftritt der weithin bekannten Edelrock wird durch DJ Tobi Bonito noch verstärkt. Nach dem Gottesdienst im Festzelt um zehn Uhr gibt es den ganzen Sonntag Musik am laufenden Band, unterbrochen durch den um 14 Uhr beginnenden Festumzug und dem sich anschließenden Gesamtchor aller Musikkapellen des Verbandsbezirks, der als Freiluftkonzert das Bezirksmusikfest krönt. Am Montag ist um 16 Uhr Kinder- und Rentnernachmittag mit der musikalischen Früherziehung und der Blockflötengruppe sowie ab 17Uhr Handwerkervesper. Den Festausklang bestreiten die Musikvereine Aixheim und Honstetten.

Die Gründung: Kaum ein Dorf kann eine Musikkapelle aufweisen, die eine so lange Tradition hat wie Leipferdingen. Der Musikverein Polyhymnia wurde 1864 gegründet. Die Bezeichnung Polyhymnia bedeutet übersetzt so viel wie viel liebliche Musik. Die Leipferdinger Musik spielt schon lange in der Oberstufe. Seit Jahrzehnten weist der Verein, ein Aktivposten im kulturellen Leben des Ortes, eine ausgewogene Altersstruktur auf. Die Verantwortlichen haben sich ein positives Zusammenwirken zwischen der Jugend und den älteren Aktiven auf die Fahnen geschrieben. Dabei steht die Kameradschaft im Vordergrund. Die Hauptaufgabe wird darin gesehen, den Musikernachwuchs als Leistungsträger zu festigen. Die ehemalige Musikgesellschaft wurde 1903 durch eine Kapelle ersetzt, die mit acht Mann in der Öffentlichkeit auftrat. Zur Beliebtheit der Dorfbewohner steigerte sich die Zahl der Aktiven stetig. Der Leipferdinger Musik wurde am 15. August 1908 eine besondere Ehre zuteil: Sie durfte in Donaueschingen zu Ehren des Deutschen Kaisers spielen.

Der Neuanfang: Nach dem Ersten Weltkrieg fanden sich tatkräftige Männer zusammen, um die Musikkapelle wieder ins Leben zu rufen. Bereits in den 30er-Jahren hatte die Musikkapelle einen Höhepunkt erreicht. Hierzu trug auch die Knabenkapelle bei. Während des Zweiten Weltkrieges ruhte wieder die Vereistätigkeit. Trotz aller Schwierigkeiten gelang es 1947, den Verein neu zu etablieren. Durch befähigte Dirigenten nahm die Leipferdinger Musik einen stetigen Aufwärtstrend und setzte ihre Erfolge bis heute fort. 1964 feierte der Verein mit der gesamten Gemeinde ein 100-jähriges Jubiläumsfest. Bis heute überzeugt die Kapelle bei ihren Auftritten und stellt ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis. In einer Vielzahl von Wertungsspielen erreichte sie mit „vorzüglich" oder „erster Rang mit Belobigung" hervorragende Bewertungen. Die Auftritte im Ausland, beispielsweise in San Remo, zeugen von ihrer Klasse. Erstmals bei der Einweihung der neuen Festhalle trat die Jugendkapelle an die Öffentlichkeit. Bereits 1975 war Leipferdingen Ausrichter eines Bezirksmusikfestes.

Brunnenfest: Das Brunnenfest wurde 1962 mit der Einweihung des zur 1200- Jahr-Feier aufgestellten Ortsbrunnens ins Leben gerufen. Der immer größer werden Zuspruch veranlasste den Veranstalter, auch mit Rücksicht auf die Anwohner das Fest in ein Festzelt auf den Festplatz am Mühlenbach zu verlegen.