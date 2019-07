Bei der neuerlichen Auflage passte das Wetter ideal. Auf dem Brunnenstock ließen es sich die Musiker und erst recht die vielen Besucher gut gehen.

Jungmusiker bewirten

Die Stadtmusik unter der Leitung von Rudolf Barth übernahm den ersten Teil der musikalischen Unterhaltung der Gäste, die Tännlihaumusikanten dann den zweiten. Die Auftritte der Stadtmusik wurden von Stadtmusikdirektor Rudolf Barth angesagt und kommentiert, die Tännlihaumusikanten standen unter der Leitung von Alexander Mayer. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgten Mitglieder des Jugendblasorchesters. Die Nachwuchsmusiker betätigten sich als Nachwuchsgastronomen am Grill und Theke und hatten Spaß daran.

Mitglieder des Jugendblasorchesters sorgten für die Versorgung der Gäste mit Speisen und Getränken. Teilweise halfen Eltern bei der Arbeit mit. | Bild: Paul Haug

Vor einigen Jahren kreierte die Stadtmusik diese Veranstaltung, die man jährlich wiederholen wollte, das Wetter machte aber auch schon mal einen Strich durch die Rechnung. In diesem Jahr nicht, da passte einfach alles zusammen. Der geschäftsführende Vorsitzende der Stadtmusik, Tobias Buss, begrüßte die Gäste, die sich schnell und recht zahlreich auf dem Festplatz einfanden. Im vergangenen Jahr fand das Konzert auf dem Postplatz statt, galt es doch den frisch restaurierten Ochsenbrunnen einzuweihen. In diesem Jahr wurde wieder abseits von Parkplätzen und Durchgangsstraßen in der Schlossstraße beim Agatha-Brunnen gefeiert.