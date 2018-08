Vor der Sommerpause absolvierte der Ortschaftsrat noch einen Ortsrundgang. Hierbei wurden auch die möglichen Anmeldungen für das Haushaltsjahr 2019 in Augenschein genommen. Der größte Brocken dabei ist die Erschließung der Erweiterung des Baugebietes Hinter Gärten, die bereits im Haushaltsjahr 2018 als Verpflichtungsermächtigung aufgenommen wurde. Die Kosten sollen aktualisiert werden. Das Dach der Krähenlochhütte bedarf einer dringenden Sanierung. Die Lattung und die Schalung sind defekt, in diesem Zug soll auch das Dach neu eingedeckt werden, veranschlagt werden dafür 26 000 Euro. Beim Kindergarten soll ein Weg befestigt werden, der bei Starkregen immer ausgeschwemmt wird, ferner soll beim ehemaligen Kindergarten beim Haus Boll die Bepflanzung ergänzt werden. Die Kosten hierfür liegen bei rund 2500 Euro, die gleiche Summe erfordert die Pflasterarbeit beim neuen Kindergarten.

Beim Rathaus ist das Flachdach undicht, außerdem ist das Dachfenster defekt. Die Kosten für diese Maßnahme werden noch ermittelt. Der Ausbau der Straße zum Feuerwehrhaus ist sanierungsbedürftig, soll aber auf 2020 geschoben werden.

"Mit dem Bau des Mehrgenerationenplatzes in Gutmadingen beginnt die Firma Jäger aus Donaueschingen, die den Zuschlag erhielt, am 11. September", informierte Ortsvorsteher Norbert Weber. Im Vorfeld dieser Arbeiten werden in Eigenregie verschiedene Arbeiten wie der Humusabtrag vorgenommen, hierfür fand gestern Abend eine Besprechung mit Vereinen und sonstigen Interessenten statt.

In der Region Geisingen soll ein neues Wanderwegekonzept erstellt werden, nach einer ersten Besprechung der Ortsvorsteher und des Schwarzwaldvereins sollen in jedem Ortsteil zwei Wanderwege festgelegt werden. Diese werden dann auf einheitliche Wandertafeln aufgebracht, bis zum 15. September sollen die Vorschläge an die Stadt übermittelt werden. Das Fischwasser der Donau auf Gemarkung Gutmadingen wurde an die Anglergesellschaft Villingen verpachtet, die sich mit den Geisinger Anglern über eine gemeinsame Befischung geeinigt hatte.

