von sk

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben bislang unbekannte Täter an der Holcimstraße einen auf einem Betriebsgelände aufgestellten Baucontainer aufgebrochen und daraus verschiedene Geräte und Werkzeuge im Wert von rund 2000 Euro entwendet.

"Die Einbrecher knackten das Vorhängeschloss und verschafften sich so Zutritt in den Container", informierte ein Polizeisprecher am Donnerstag über den nächtlichen Vorfall. Die Beamten des Polizeipostens Immendingen haben die weiteren Ermittlungen wegen schweren Diebstahls eingeleitet und nehmen unter der Telefonnummer 07462/946 40 sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch oder dem Verbleib des Werkzeugs entgegen.