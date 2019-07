An der Talbachbrücke auf der Autobahn 81 finden ab Montag, 5. August, in Fahrtrichtung Stuttgart Bauarbeiten statt. Wie das Regierungspräsidium Freiburg mitteilt, werde die beschädigte Übergangskonstruktion der Brücke zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen ausgetauscht. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Freitag, 9. August, abgeschlossen sein. Bis dahin werden weiterhin zwei Fahrstreifen der A 81 in Richtung Stuttgart befahrbar sein. Nachts wird der Verkehr nur über einen Fahrstreifen geführt.

Die Talbachbrücke ist etwa 484 Meter lang und stammt aus den 1970er-Jahren.Da sich ein Teil der Übergangskonstruktion zwischen Brücke und Fahrbahn etwas gelockert hatte, hatte das Regierungspräsidium bereits im Juni aus Sicherheitsgründen den Standstreifen sowie den rechten Fahrstreifen auf einer Länge von rund 300 Metern vorsorglich gesperrt. Um die Auswirkungen auf den Verkehr so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten innerhalb wechselnder Tag- und Nachtschichten ausgeführt. Neben einer verkürzten Bauzeit hat dies auch den Vorteil, dass die aufgrund einer neuen Arbeitsschutzrichtlinie notwendige Sperrung des mittleren Fahrstreifens nachts ausgeführt werden kann.