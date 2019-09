Der Bahnübergang ist seit Montagmorgen gesperrt. Die Bauarbeiter sind dabei, sowohl Gleise als auch das Gleisbett auszubauen, da bei der letzten Sanierung an dieser Stelle die Entwässerung vergessen wurde. Der Einbau wird nun im Zuge der Streckensperrung aufgrund des Neubaus der Bahnüberführung beim großen Durchlass nachgeholt.

Dort steht das 600 Tonnen schwere Brückenbauwerk bereits an seinem neuen Platz. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde das Fundament betoniert und am Sonntagabend die Brücke auf Stahlträgern zum neuen Standort befördert und abgesenkt. Beim Einbau des Betons gaben die Arbeiter Zusatzstoffe in die Mischung, die eine sofortige Aushärtung zur Folge hatten.

Die Firma Schleith ist derzeit Tag und Nacht an der Bahnüberführung im Einsatz. Der Radweg wurde nun doch wie angekündigt über einen notdürftig hergestellten Übergang östlich des Wertstoffhofes verlegt. Die Umleitung durch einen Durchlass beim ehemaligen Zementwerk wurde nicht umgesetzt. Dort sind weitere Arbeiten der Stadt im Gange: Der Bahnkörper wird mit einer weiteren Wasserversorgung durchpresst und es erfolgt der Breitbandanschluss.