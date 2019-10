Die Geisinger Schmiede geht bald in die Winterpause mit Veranstaltungen. Im Endspurt sind noch drei Veranstaltungen in den nächsten Wochen im Geisinger Kulturtreff geplant. Am Samstag, 2. November, liest Daniela Etzold aus Kirchen-Hausen aus ihrem Buch „Die Legende der schwarzen Rose“. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und ist auch für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Daniela Etzold, 44 Jahere alt, hat diese Geschichte im Alter von 19 Jahren geträumt und danach jahrelang ausgebaut und dann letztlich in einem Buch niedergeschrieben. Die Hauptfigur ist Reena, ein junges Mädchen. Reena verliert ihre Eltern bei einem Autounfall und zieht zu ihrer Großmutter nach Schottland. Dort träumt sie immer öfter von einer wunderschönen, silberhaarigen Frau. Als sie ihrer Grany davon berichtet, erzählt diese ihr die Legende der schwarzen Rose, die ihrem Traum verblüffend ähnelt.

Durch verschiedene Ereignisse beginnt Reena langsam an die Legende zu glauben und macht sich, mit ihrem Freund Dean, in den sie sich verliebt hat, auf die Suche nach der schwarzen Rose. Eine Geschichte von Elfen, der ersten Liebe und dem Glauben an das Unbekannte und Wunderbare. „Denn nur wer glaubt, der sieht auch“, so Daniela Etzold bei der Vorstellung des Buches in der Schmiede Anfang des Jahres. Die Geschichte von Reena ist in 20 Kapiteln auf 222 Seiten, versehen mit Zeichnungen und Fotografien ebenfalls von Daniela Etzold.

Am Sonntag, 10. November, ist in der Schmiede die Band „Neobrase“, ein Blechbläser-Ensemble, um 17 Uhr zu Gast. Das nächste Konzert in diesem Jahr ist international und am Donnerstag, 14. November, um 19 Uhr mit Sean Taylor (Blues, Folk, Jazz). Das letzte Schmiede-Konzert im Jahr 2019 bestreitet so Sean Taylor, ein Musiker aus London. Er bringt seine Gitarre mit und jede Menge Blues, Folk und Jazz. Ein prächtiger Abschluss unserer diesjährigen Konzertreihe. Der Eintritt frei.