von SK

Der Unbekannte kam vermutlich mit seinem Wagen beim Abbiegen von der Tuttlinger Straße in die Wildtalstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Schaukasten. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von circa 1000 Euro kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Es dürfte sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen hellen Kleinwagen mit Winterreifen handeln, der eine deutliche Beschädigung an der Front aufweisen dürfte. Der Polizeiposten Immendingen ermittelt nun wegen der Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07462/946 40.