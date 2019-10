von Thomas Schröter

Was die Unfallhäufigkeit an den beiden Kreuzungen im Bereich von Bundesstraße und Autobahn bei Geisingen anbelangt, hat das Polizeipräsidium Tuttlingen die Stadtverwaltung auf Anfrage mit statistischen Angaben versorgt. SPD/FW-Stadtrat Dieter Popp – beruflich als Polizei-Pressesprecher aktiv – ging näher auf die Statistik ein.

Als Unfallschwerpunkt gilt demnach der Kreuzungsbereich an der Bundesstraße B31 und der Autobahnzufahrt Richtung Singen. In diesem Bereich ist es laut Statistik im Jahr 2018 zu sieben Verkehrsunfällen gekommen. Besonders gefährlich sei dieser Bereich für von der Autobahnabfahrt kommende Linksabbieger, weil diese zwei Fahrspuren queren müssen, so Dieter Popp.

Für zumindest leichte Abhilfe dürfte laut Popp die mittlerweile realisierte Rechtsabbiegerspur für Fahrzeuge sorgen, die von der B 31 in Fahrtrichtung Tuttlingen auf die Autobahn A 81 Richtung Singen einbiegen wollen.

Der Kreuzungsbereich an der A 81 Richtung Stuttgart und der B 31 hat, wie Dieter Popp erläuterte, zwar noch nicht den Status eines Unfallschwerpunktes, gilt aber als „auffällig“. In diesem Bereich kam es der Statistik zufolge im Jahr 2018 zu drei Unfällen. Unfallträchtig sei auch an diesem Kreuzungsbereich die Situation für Linksabbieger.

Was die in diesem Bereich praktisch täglich erfolgenden Rückstaus vom Kreuzungsbereich bis auf die Autobahn anbelangt, könnten eine zusätzliche Abbiegespur auf der Autobahn und eine Einfädelungsspur für Rechtsabbieger für Entlastung sorgen, bestätigte Dieter Popp auf Nachfrage.

Insgesamt werde die im Zuge des geplanten Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich von Bundes- und Landstraße bei Kirchen-Hausen vorgesehene Verkehrsführung auch für ein reduziertes Unfallrisiko an den beiden Kreuzungen von Autobahn und Bundesstraße führen, hofft Popp. Der neue Kreisverkehr soll nächstes Jahr gebaut werden.