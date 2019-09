von Franz Dreyer

Karl Cech ist weiterhin Kommandant der Gesamtfeuerwehr Geisingen, ebenso wie Norbert Amma sein Stellvertreter bleibt. In der gut besuchten Generalversammlung der Gesamtwehr wurden beide ohne Gegenstimmen gewählt. Sowohl Karl Cech als auch Norbert Amma waren vor eineinhalb Jahren in die Bresche gesprungen, als in der Leitung der Wehr eine Vakanz eintrat und erfüllten bisher ihre Aufgaben kommissarisch. Sie wurden nun mit einem eindrucksvollen Vertrauensbeweis in ihren Ämtern bestätigt.

Technische Hilfeleistungen werden immer wichtiger

Die von den Abteilungskommandanten in der Versammlung gegebenen Berichte spiegelten das enorme Leistungsspektrum wider, das die Aktiven der Wehr in ihrem ehrenamtlichen Dienst im Berichtshorizont der letzten fünf Jahre zu erfüllen hatten, um den Menschen in Notlagen beizustehen oder bei Unfällen zu helfen. Die gezogene positive Bilanz verdeutlichte, dass die Einsätze bei klassischen Bränden rückläufig sind, während technische Hilfeleistungen zunehmen. Umwelt- Schadensereignissen wie Hochwasser oder nach Starkregen machen sich mehr bemerkbar.

Neue Wehrmitglieder sind immer willkommen

Insgesamt sind die fünf Abteilungen und damit die Gesamtwehr der Stadt gut aufgestellt. Die Mannschaftsstärken sind konstant, wenngleich neue Wehrmitglieder immer willkommen sind. Auch einige Frauen tun Dienst bei der Wehr. Großen Wert wird auf die Aus- und Fortbildung der Wehrleute gelegt. Dies gilt auch für Spezialkräfte. Wie die Berichte verdeutlichten, ist die Wehr mit der vorhandenen Ausstattung zufrieden. Allerdings besteht der Wunsch zur Beschaffung einer Drehleiter um Menschen aus Gebäuden schnell retten zu können. Trotz des immensen Umfangs der Verpflichtungen kommt die kameradschaftliche Seite nicht zu kurz. Mit Erfolg beteiligte man sich an Leistungswettkämpfen.

Der Umbau des Gerätehauses beginnt voraussichtlich im Frühjahr

Die Bilanz der Abteilungen über die vergangenen fünf Jahre zogen Karl Cech für Geisingen: 325 Einsätze. Stark gefordert auch bei Verkehrsunfällen. Drei fordernde Bahneinsätze. Einsatz auch bei Großbränden im Gebiet von Immendingen. In der Regel 12 Monatsproben zuzüglich Sonderproben und Arbeitseinsätze, Norbert Amma für Aulfingen: 32 Aktive, 19 Einsätze, 18 Proben jährlich, Höhepunkt: Fahrzeugbeschaffung, Bernd Wullich für Gutmadingen: 44 Wehrmitglieder, 24 Einsätze, auch bei Hochwasser und Starkregen. Thomas Volk für Kirchen-Hausen: 32 Aktive, 66 Einsätze, Highlight: Fahrzeugbeschaffung. Das alte Fahrzeug brannte wegen eins technischen Defekts aus, Tobias Heizmann für Leipferdingen: 32 Aktive, 26 Einsätze. Brandschutzerziehung in der Schule. Der Umbau des Gerätehauses beginnt voraussichtlich im Frühjahr. Die rührige Geisinger Jugendfeuerwehr hat derzeit 14 Mitglieder, geleitet von Matthias Cech.

In seinem Grußwort zollte Bürgermeister Martin Numberger der Feuerwehr großen Respekt für ihren ehrenamtlichen Dienst am Nächsten,. „ Für ihren Einsatz und ihr Pflichtbewusstsein gilt ihnen großer Dank. Wenn sie ein Anliegen haben kommen sie vorbei. Im Rathaus ist die Tür offen“, sagte der Bürgermeister. Für die gute Zusammenarbeit sprach Frank Dettmann, Postenführer der Polizei in Immendingen, Worte des Dankes.