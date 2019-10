Kein Jahr ohne Großveranstaltung in der Region Geisingen. Lockte das Straßenfest im Juli wieder weit über 10 000 Besucher nach Geisingen, wird in Gutmadingen in sieben Monaten die gleiche Anzahl von Besuchern in allerdings nur zwei Tagen erwartet. Und die kommen aus dem gesamten Bundesgebiet und den angrenzenden Ländern. Der Grund ist das Kramer-Treffen am 30. und 31. Mai 2020, dem Pfingstwochenende. Es gilt mittlerweile als das größte Treffen historischer Kramer-Schlepper, die einst in Gutmadingen und in Überlingen gebaut wurden.

Während die Mitglieder der Vereine, die am Straßenfest teilgenommen haben, sich das Fest als Besucher ansehen können, gilt dies natürlich nicht für die Vereine aus Gutmadingen. Denn die sind alle beim Kramer-Fest mit eingebunden, sonst wären die Kramer-Freunde als Veranstalter hoffnungslos überfordert. Trotz der Tatsache, dass der Verein mit über 500 Mitgliedern zu den mitgliederstärksten Vereinen der Region Geisingen gehört. Die Kramer-Freunde sind natürlich schon längst fleißig am Planen und Vorbereiten, aufgrund der Größe der Veranstaltung gibt es auch behördlicherseits vieles abzuklären.

Insbesondere die Parksituation der Besucher fordert den Veranstalter immer wieder heraus, und vor allem die Frage, wie das Wetter wird. Denn dieses macht der Veranstaltung an sich weniger Probleme als den parkenden Besuchern. Echte Traktorfreunde kommen auch bei weniger einladendem Wetter, wenn auch nicht in der Menge wie bei Sonnenschein, aber die befestigten Parkplätze sind rar. Bei Regenwetter werden eben Wiesen nach dem Fest buchstäblich zum Acker. Im letzten Jahr gab es ja am Samstag einen Wolkenbruch, der Gutmadingen teilweise traf und zu einem Feuerwehreinsatz führte.

Es 2020 ist dann das siebte Kramer-Treffen, das inzwischen ein internationales Treffen ist, und das vierte in dieser Form als Großveranstaltung, die seit 2014 in der Form durchgeführt wird. Und so wie die Organisation der gesamten Großveranstaltung läuft, macht man sich auch schon Gedanken über den Hauptpreis bei der schon traditionellen Verlosung. Da gibt es sicher wieder einen Schlepper, den das Reparaturteam der Kramer-Freunde so restauriert, als wen er gerade erst produziert worden wäre. Mehr oder weniger generalüberholt, frisch lackiert, mit neuen Reifen präsentiert sich dann der Hauptpreis. Und sicher wird es wie bei allen Treffen irgend eine bislang in Schuppen oder Scheunen versteckten Rarität zu sehen geben, ob restauriert oder nicht.

Kramer gehört zu Gutmadingen, hier begann die Geschichte der Firma, die wie keine in der Region für die Industrialisierung der Landwirtschaft steht. Motorgetriebene Fahrzeuge ersetzten nach und nach Pferde und Rindviecher als Zugtiere, diese Geschichte wird wieder eindrucksvoll gezeigt, wenngleich die heutigen PS-Boliden der modernen Schlepper mit computergesteuerter Technik mit dem legendären K 18, dem Schwungradschlepper und Allesschaffer, der dem Verein einst den Namen gab, überhaupt nichts mehr gemeinsam haben.

Kramer-Freunde

Die Kramer-Freunde wurden 1992 von 22 Interessenten in Gutmadingen als Interessengemeinschaft der Kramer Allesschafferfreunde Gutmadingen gegründet. 2014 wurde die Interessengemeinschaft aufgelöst und ging im Verein Kramer Allesschafferfreunde auf. Ziel des Vereins ist ein Kramer-Museum zu bauen, denn der Verein hat ein großes Arsenal an Traktoren und alten landwirtschaftlichen Maschinen. (ph)