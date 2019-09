von Thomas Schröter

Eine seltene kommunalpolitische Konstellation adressierte FW/FDP-Fraktionssprecher Paul Haug bei der Vereidigung des neuen Geisinger Bürgermeisters Martin Numberger. Geisingen stehe am Beginn einer neuen Ära. Denn die Stadt habe nicht nur einen neuen Gemeinderat mit mehrheitlich erstmals zu Stadträten gewählten Mitgliedern, sondern auch einen neuen Bürgermeister. Einen solch gravierenden Einschnitt habe es in der jüngeren Geschichte Geisingens noch nicht gegeben.

Geisingen/Immendingen Originelles Immendinger Präsent für Geisingens Bürgermeister Martin Numberger Das könnte Sie auch interessieren

„Wir stehen vor einem Neuanfang und wollen ein neues Kapitel in der Geschichte Geisinges aufschlagen“, meinte Haug, der auf Entscheidung des Gemeinderats die Vereidigung und Verpflichtung von Bürgermeister Numberger übernahm. Mit „wir“, stellte Paul Haug klar, meine er die Bürger, die Numberger mit einem eindrucksvollen Ergebnis zum ihrem neuen Bürgermeister gewählt hätten, sowie die Mitglieder des Gemeinderats, der Ortschaftsräte und die Ortsvorsteher. Martin Numberger habe sich sehr schnell in die Problemstellungen und anstehenden Aufgaben, vor die Geisingen sich gestellt siehr, eingearbeitet, dann die Wähler überzeugt und ein klares Votum eingefahren.

Geisingen Vor über 400 Gästen: Martin Numberger leistet Amtseid als neuer Geisinger Bürgermeister Das könnte Sie auch interessieren

Obwohl die baden-württembergische Gemeindeordnung den Gemeinderat als „Hauptorgan der Gemeinde“ definiere, das Rechtsvorschriften beschließt, Bürgermeister und Verwaltung kontrolliert, das Gemeindepersonal einstellt sowie über Steuerhebesätze und Ausgaben befindet, komme dem direkt gewählten Bürgermeister in der Praxis eine hervorgehobene Rolle als zentraler Akteur auf der kommunalpolitischen Bühne zu. Er wünsche sich, so Haug, dass der neue Bürgermeister nicht zu einem „kleinen Herrgöttle“ mutiere, sondern ein Bürgermeister zum Anfassen bleibe.

Geisingen Impressionen von Martin Numbergers Verpflichtung als Geisinger Bürgermeister Das könnte Sie auch interessieren

„Bleiben Sie so, wie wir Sie in den letzten Wochen und Monaten kennengelernt haben: bodenständig ohne abzuheben. Hören Sie zu, aber werden Sie nicht hörig“, wandte sich der dienstälteste Geisinger Stadtrat an den neuen Bürgermeister. Der Gemeinderat setze auf eine offene und konstruktive Zusammenarbeit. „Wir schaffen das schon!“, betonte Haug im Namen des Gemeinderats und in Anlehnung an einen Ausspruch von Bundeskanzlerin Angela Merkel.