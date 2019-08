Die Zugverbindung zwischen Donaueschingen und Immendingen für die Strecken Freiburg-Donaueschingen-Ulm und Konstanz-Offenburg endete in Geisingen in der Nacht auf Freitag nach dem letzten Zug um 23:55. Seither müssen Bahnreisende noch mehr Schienenersatzverkehr in Kauf nehmen.

Abschied vom großen Durchlass

Sobald die beiden Gleise im Bereich der Baustelle am sogenannten großen Durchlass gekappt waren, begannen die Bagger auch schon mit den Abbrucharbeiten der alten Bahnüberführung. Damit ist im näheren Umkreis an Nachtruhe für die Anlieger erst einmal nicht mehr zu denken, aber es sei auszuhalten, wie Claudia Rapp sagt, die in Baustellennähe wohnt. Im Vorfeld hatte die Bahn in einer Gemeinderatsitzung im vergangenen Jahr angeboten, während der Arbeiten mit unerträglichem Lärm die Kosten für ein Pension- oder Hotelzimmer zu übernehmen.

Nach dem letzten Zug um 24 Uhr in der Nacht auf Freitag wurden die Gleise durchtrennt und die Arbeiter begannen mit dem Abbau des Gleisbettes sowie des alten Durchlasses. | Bild: Paul Haug

In den letzten Tagen wurde außerdem eine große Rampe südlich des Bahndamms aufgeschüttet, damit Baumaschinen auf den Bahnkörper fahren können. Mit gleich drei Baggern machten sich die Arbeiter dann daran, die Widerlager der alten Brücke, die aus Naturstein bestehen, abzureißen und den Durchgang zu verbreitern.

Denn der Neubau der Bahnüberführung, der bereits südlich des endgültigen Standorts steht, ist um einiges breiter als der alte Durchlass. Die Fundamente hierfür müssen so schnell wie möglich hergestellt werden, denn der neue Baukörper soll bereits nächste Woche an seinen finalen Standort geschoben werden.

Hoher Zeitdruck

Aufgrund des hohen Zeitdrucks wird an der Baustelle Tag und Nacht gearbeitet: Am Montag, 9. September, soll der Bahnverkehr wieder freie Fahrt haben. Bis dahin muss der komplette Bahndamm wieder hergestellt sowie das Schotterbett für die Gleise eingerichtet sein. Danach werden die Gleise noch verschweißt und die Züge können wieder rollen.

Von der angekündigten Sperrung des Bahnübergangs und der Verlegung des Radweges war jedoch am Freitagnachmittag noch nichts zu sehen. Wie ein Vertreter der Bahn auf Anfrage des SÜDKURIER mitteilte, erfolgt die Sperrung des Übergangs nun erst am Montag.

Die Umleitung für Radfahrer ist noch durchgestrichen – sie gilt erst ab Montag. | Bild: Paul Haug

Der Radweg wird aller Voraussicht nach doch nicht über die Gleise hinter dem Wertstoffhof verlegt, denn es gibt bei der Firma BE Aluschmiede in der Holcimstraße einen Durchlass, der ebenfalls geeignet scheint. Damit würde auch den Radlern ein nicht ungefährliches Stück zwischen dem Kreisverkehr Holcim und der Abfahrt zum Wertstoffhof erspart bleiben, denn auf dieser Strecke gibt es keinen Geh- oder Radweg entlang der Gemeindeverbindungsstraße.

Auch in Gutmadingen wird gearbeitet. Dort ist das Gleisbett auf einer Länge von 600 Metern abgesackt, was dazu führte, dass Züge nur mit reduzierter Geschwindigkeit fahren durften.