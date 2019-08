Vor 15 Jahren wurde in Geisingen der letzte Zement ausgeliefert. Im November 2003 wurde durch den Aufsichtsrat der Holcim AG bekannt gegeben, dass das Geisinger Zementwerk stillgelegt wird. 1971 nahm das Zementwerk seinen Betrieb auf. 2007 wurden dann die neuen Geisinger Wahrzeichen, die großen Silotürme, die für viele Reisende auf der Autobahn Orientierung waren, gesprengt. Heute stehen noch drei der Silos, die im Eigentum der Bons-Evers Holding sind. Die Firma verlegte 2008 ihren Sitz von Kirchen-Hausen nach Geisingen auf das Areal des ehemaligen Zementwerks. Heute sichert hier das Gewerbegebiet Danuvia81 die Versorgung mit Gewerbeflächen.

Anfang der 1970er Jahre erhielt Geisingen ein neues Wahrzeichen: Das Zementwerk östlich von Geisingen nahm seinen Betrieb im Juli 1971 auf und produzierte den gefragten Baustoff. Das Material dazu stammte aus dem Geisinger Steinbruch. | Bild: Archiv Paul Haug

1967 blickte die Region auf Geisingen und Gutmadingen. Denn die Breisgau-Portland Zementfabrik wollte auf der Baar ein neues Zementwerk bauen. Gutmadingen war als Standort auserkoren, die Ansiedlung dort scheiterte aber und der damalige Bürgermeiser Erich Förderer konnte Geisingen ins Gespräch bringen. 100 Arbeitsplätze wurde in einer Veröffentlichung der Stadt im Jahre 1967 angekündigt, eine wichtige Zahl in der damals noch landwirtschaftlich geprägten Gemeinde Geisingen. Östlich von Geisingen wurde das Werk errichtet, dort war früher ein Müllplatz, der Untergrund torfig und nicht tragfähig. Der Untergrund wurde ausgetauscht, damit die riesigen Türme und Gebäude standsicher errichtet werden konnten. Am 18. Juli 1971 wurde nach einer zweijährigen Bauzeit das Werk in Betrieb genommen. Tag und Nacht wurde zu Beginn der 1970er Jahren an den Türmen gearbeitet, sieben Tage in der Woche. Die Türme wurden mit einer sogenannten Gleitschalung hochgezogen, der Beton durfte nicht abbinden.

Der große Drehrohrofen bildete einst das Herzstück des Geisinger Zementwerkes. Bei Temperaturen von rund 1450 Grad Celsius wurde hier das Rohmaterial zu sogenanntem Zementklinker gebrannt. | Bild: Archiv Paul Haug/Holcim

Ein neues Wahrzeichen entstand, das staubfreie Zementwerk, wie es damals genannt wurde. Staubfrei war das Werk nicht, gerade bei Störungen, und obwohl Kalkgestein Schadstoffe bindet, hat ein solches Werk mit dem riesigen Energieeinsatz auch einen Ausstoß an Schwefel, Stickoxyd oder CO2. Die Energiekrise führte in den 1980er Jahren dazu, dass Ersatzbrennstoffe in den Zementwerken getestet wurden. Durch das Ofensystem, ein Lepol-Drehofen, in dem Zement gebrannt wurde, war der Einsatz von Ersatzbrennstoffen mit Problemen verbunden. Man stieg so Heiz- und Schweröl auf südafrikanische Steinkohle um.