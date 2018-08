Es sollte die beiden Geschäftsführer der Uhrig GmbH, Thomas Uhrig und Christoph von Bothmer, nicht täuschen, als sie vor drei Jahren mit der Einstellung eines Flüchtlings der Überzeugung waren, dass dieser für das Unternehmen und persönlich einen guten Weg gehen werde. Abu Jusuf ist den Weg gegangen und hat nun die zweite Ausbildung bei der Tiefbaufirma beendet. "Abu Jusuf hat die beste mündliche Prüfung als Straßenbauer im Ausbildungszentrum Bühl abgelegt", freute sich Uwe Bosler, der dort auch im Prüfungsausschuss ist. Und er ist der erste Asylbewerber, der in Bühl seine Prüfung erfolgreich abgelegt hat. Abu Jusuf hat eine Daueraufenthaltserlaubnis in Deutschland.

Abu Jusuf, 26 Jahre alt, stammt aus Somalia, seine Eltern hat er schon drei Monate nach seiner Geburt durch die Kriegsereignisse verloren und wuchs in einem Waisenhaus auf. Dieses Waisenhaus war christlich geprägt und damit war in dem afrikanischen Staat mit islamistischer Prägung und der Anwendung der Scharia sein Leben bedroht. Er flüchtete nach Kenia und dann nach Deutschland, wurde in Passau aufgegriffen und in das Auffanglager Neuenburg bei Ingolstadt gebracht. "Wer in Deutschland leben will, muss arbeiten", war seine Devise, so bewarb er sich bei der Firma Uhrig um einen Ausbildungsplatz als Straßenbauer. "Auf dem Hof wurden die ersten Gespräche geführt", erinnern sich noch Thomas Uhrig und Ausbildungsleiter Uwe Bosler. Er wurde eingestellt, fand in Geisingen eine Bleibe und nach und nach auch Freunde. Er hat schon in Neuenburg Deutsch gelernt und den Hauptschulabschluss gemacht. Die Geisingerin Irmgard Tritschler paukte mit ihm jeden Sonntag Mathematik. Denn in seinem Ausbildungsberuf Tiefbaufacharbeiter, den er schon vor einem Jahr ablegt hat, wie auch in seinem zweiten Beruf Straßenbauer – dafür sattelte er noch ein Jahr drauf – ist Mathematik wichtig. Und die sozialen Kontakte wurden durch Renate Tritschler, deren Söhne ebenfalls bei Uhrig arbeiten, sowie durch Anni Mayer geknüpft, sie wurden durch weitere Bekannte unterstützt.

Die erfolgreiche Prüfung war Anlass für Thomas Uhrig und Christoph von Bothmer sowie Ausbildungsleiter Uwe Bosler, nicht nur Abu Jusuf zu gratulieren, sondern auch den drei Unterstützerinnen für ihr Engagement zu danken. Ohne diese soziale Unterstützung, sei es menschlich und auch beim Lernen, hätte er es ungemein schwierig gehabt, sind sich die Geschäftsführer sicher. Klar, dass Abu Jusuf auch weiterhin bei der Firma Uhrig zum Personal gehört und seine Fähigkeiten auf den Baustellen einbringt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein