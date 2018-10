Mal besser, mal schlechter ist die Situation mit Abfall durch Jugendliche vor dem Kindergarten Alte Gerbe: Dies wurde bei der Elternversammlung des Kindergartens mehrfach von Eltern moniert. Die Tatsache, dass der Eingang des Jugendclubs vom Garten des Gebäudes her neben dem Eingang des Kindergartens liegt, sorgt schon seit Jahren für Diskussionen und Konfliktstoff. „Ich schicke den Bauhof nicht jeden Morgen dorthin, um den Müll aufzusammeln“, betonte Bürgermeister Walter Hengstler, den sollen die Jugendlichen selbst beseitigen. Tatsache ist aber, dass Zigarettenkippen und sonstiger Müll durch die Erzieherinnen und teilweise auch durch Eltern eingesammelt werden muss.

Die Verschmutzung kommt aber nicht alleine durch Jugendliche, die den Club besuchen, sondern ist auch außerhalb der Öffnungszeiten festzustellen, mal mehr und mal weniger. Einfach deshalb, weil einige Jugendliche diesen Bereich als ihren Treffpunkt auserkoren haben. „Wo sollen sie sonst hin“, wurde bei der Elternversammlung gefragt. Bürgermeister Hengstler will mit Jugendpfleger Wolfgang Weber zusammen mit Mitgliedern des Elternbeirates sowie dem Erzieherteam ein Gespräch führen.

Früher, so wurde betont, gab es die Regelung, dass die Verantwortlichen des Clubs jeden Sonntagnachmittag den Platz gesäubert haben, damit am Montagmorgen nicht überall Kippen, Flaschen und sonstiger Abfall herumliegt. Dieses Thema wurde bei der Elternversammlung ausgiebig diskutiert. Wenn die Alte Gerbe umgebaut wird und die Räume des Jugendclubs für die Erweiterung des Kindergartens benötigt werden, muss man für die Jugendlichen eine neue Bleibe finden, darüber muss man sich noch Gedanken machen und eine Lösung finden. Für den Umbau rechnet Hengstler bis zum Frühjahr mit den Genehmigungen erhalten zu haben, mit dem Denkmalamt habe man nun eine Lösung gefunden. "Aber da sind noch andere Behörden mit beteiligt", so Hengstler. In den Haushaltsplan 2019 der Stadt wird das Projekt aufgenommen, da ja Zuschüsse beantragt werden müssen.

Die Kinderzahlen sind in der gesamten Region Geisingen auf hohem Niveau und stabil, für Geisingen wird derzeit der Kindergarten Stadtgraben saniert und erweitert, hier wird eine Krippengruppe dazugenommen, und auch für die Gerbe wird eine Krippengruppe sowie eine dritte Ü3-Gruppe geplant. Während des Umbaus der Gerbe ist auch das Schulgebäude II als Ausweichkindergarten vorgesehen. "Auch in der Gerbe wird eine Ganztagesbetreuung vorgesehen, dieser Bedarf ist groß und wird ständig nachgefragt", betonte der Bürgermeister.

Kindergartenleiterin Alexandra Winter berichtete über die derzeitige Belegung, bis zum März sind dann alle 50 Plätze belegt. "Die durch den Weggang einer Teilzeitkraft entstandene Betreuungslücke wurde durch die Aufstockung von vorhandenen Erzieherinnen ausgeglichen", berichtete Alexandra Winter weiter.

Die Eltern wählten bei der Versammlung am Mittwochabend, die aufgrund des fehlenden zweiten Rettungsweges und der damit behördlich angeordneten Schließung des Dachgeschosses der Gerbe im Rathaus stattfand, einen neuen Elternbeirat. Vorsitzende ist Michaela Hemens, Stellvertreter Ralf Brodscholl und Schriftführerin Julia Eberl. Dem Elternbeirat gehört noch Daniela Cifric an.

