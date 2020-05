Der 71-jährige Lenker eines Mitsubishis befuhr laut Polizei die Wildtalstraße aus Richtung Ortsmitte in Fahrtrichtung Tuttlingen und bog an der Einmündung nach links in die Wildtalstraße ein. Hierbei habe er sich nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten und sei auf der Wildtalstraße auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geraten, weshalb es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Citroen eines 18-Jährigen kam, der auf der auf der Wildtalstraße aus Richtung der Autobahnunterführung in Fahrtrichtung Ortsmitte an die Einmündung heranfuhr.