Laut Mitteilung der Polizei fuhr der 44-Jährige gegen 5.30 Uhr zwischen Geisingen und Engen auf der Autobahn 81. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Renault prallte gegen die Leitplanke auf dem Seitenstreifen und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dort kam der Renault verkehrt zur Fahrtrichtung zum Stehen. Der leichtverletzte Fahrer wurde ins Klinikum Tuttlingen gebracht.

Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des beschädigten Wagens. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs musste die Fahrbahn in Richtung Singen teilweise gesperrt werden.