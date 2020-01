Wenn ein Jahreswechsel ansteht, werden kaufmännische Bilanzen gefertigt. Handelsbetriebe stellen mit einer Inventur fest, welche Werte vorhanden sind. Betriebe des Gesundheitswesens haben nur wenig an Warenbeständen, aber zu deren finanziellen Bilanzen gehört der sogenannte statistische Teil, aus dem sich letztlich die Zahlen zusammensetzen. Beim Zweckverband Pflege- und Altersheim Haus Wartenberg Geisingen, der noch in Blumberg ein Pflegeheim betreibt, ist dies nicht anders. Zwar liegen die Zahlen für 2019 noch nicht vor, der Jahresabschluss und auch der statistische Teil des Abschlusses für 2018 wurden erst vor wenigen Tagen genehmigt und beschlossen.

Der statistische Teil hat aber keine gravierenden Schwankungen. Da sind einmal die Heimplätze, in Geisingen 330 und in Blumberg 48. Die Belegungszahlen liegen dicht beieinander, in Geisingen bei 96,77 Prozent, in Blumberg bei 99 Prozent.

Dies ergibt dann in der Gesamtrechnung in Geisingen 119 818 Pflege- bzw. Berechnungstage, und für Blumberg 17 324. Wie intensiv ist die Pflegebedürftigkeit der Bewohner? Den größten Anteil bei den Bewohnern in Blumberg stellen Heimbewohner mit dem Pflegegrad 3 mit 42 Prozent und im Pflegegrad 4 mit 31 Prozent. Neun Heimbewohner in Blumberg wurden vom Medizinischen Dienst in Pflegegrad zwei eingestuft, was 19 Prozent bedeutet und vier sind im Pflegegrad fünf, dies sind acht Prozent.

In Geisingen stellen ebenfalls die Bewohner mit dem Pflegegrad drei mit 38 Prozent den größten Anteil, dies sind 128 Bewohner. Im Pflegegrad 4 sind 35 Prozent oder 84 Bewohner, in Pflegegrad fünf sind es 62 Personen, was einem Anteil von 18 Prozent entspricht. Im Bereich des Pflegegrades 2 sind 51 Bewohner, oder 15 Prozent.

Kurzzeitpflege ist ein sehr wichtiges Angebot für Patienten und deren Angehörige. In Geisingen wurden 146 Personen in die Kurzzeitpflege aufgenommen, 36 von ihnen wurden dann in die Dauerpflege übernommen. In Blumberg nahmen 15 Personen die Kurzzeitpflege in Anspruch, fünf von ihnen blieben in der Einrichtung und wurden in die Dauerpflege übernommen. Die Neuaufnahmen in Blumberg kamen mit 18 Personen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, eine aus dem Landkreis Tuttlingen und vier aus anderen Kreisen.

In Geisingen waren bei den 182 Neuaufnahmen (davon 146 Kurzzeitpflege) 75 aus dem Landkreis Tuttlingen, 54 aus dem Landkreis Schwarzwald-Baar und 53 aus anderen Landkreisen. Das Durchschnittsalter der Bewohner in Blumberg liegt bei 83 Jahren, in Geisingen bei 61 Jahren, was auch auf die speziellen Abteilungen etwa für jüngere Patienten mit verschiedenen Krankheits- und Behinderungshintergründen zurückzuführen ist, wie Geschäftsführer Boris Schmid bei der Zweckverbandsversammlung erläuterte.