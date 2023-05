Zu einem Arbeitsunfall ist es am Freitag, 12. Mai, kurz vor 10 Uhr gekommen. Ein Lastwagenfahrer wurde beim Ankoppeln eines Anhängers zwischen diesem und der Zugmaschine eingeklemmt und dabei lebensgefährlich verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, soll sich der Vorfall an einem Abstellplatz an der Kreisstraße 5924 am Ortsrand von Leipferdingen abgespielt haben.

Wie ist es passiert?

Nach ersten Ermittlungen hatte der 36-jährige Lastwagenfahrer zuvor den Anhänger auf dem leicht abschüssigen Platz an der K 5924 abgekoppelt und sei dann mit dem Lastwagen zu einer Lieferung weiter gefahren.

Nach seiner Rückkehr wollte der Mann den Anhänger vermutlich wieder ankoppeln und geriet – nach Vermutungen der Polizei – beim Befestigen der Verbindungsschläuche zwischen Hänger und Zugmaschine, nachdem sich entweder die Zugmaschine oder der Hänger auf dem leicht abschüssigen Platz in Bewegung gesetzt hatte.

32-jährige ruft Hilfe

Der hierbei im Bereich des Brustkorbes schwer verletzte Mann konnte sich noch befreien und um Hilfe rufen. Eine auf der K 5924 zufällig vorbeifahrende 32-jährige Autofahrerin entdeckte den verletzten Mann am Boden neben dem Führerhaus des Lastwagens und wählte den Notruf.

Der lebensgefährlich Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar Klinikum geflogen werden. Beamte der Verkehrspolizei übernahmen die Ermittlungen zur genauen Unfallursache.