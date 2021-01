von Franz Dreyer

Der politische Auftakt im neuen Jahr erfolgte in Leipferdingen mit einer Premiere. Bei der traditionellen ersten Gmond übermittelte Ortsvorsteher Jürgen Keller seine guten Wünsche zum neuen Jahr per Livestream. Dabei erwies sich diese digitale Veranstaltung als voller Erfolg und fand große Anerkennung. Für die funktionierende Technik sorgten professionell die beiden Söhne Dominik und Nicolai. Die Präsentation wird voraussichtlich heute, Montag, unter www.geisingen.de nochmals online gestellt.

Dieses Bild präsentierte sich auf Jürgen Kellers Computerbildschirm, während er die Zuschauer des Livestreams durch die erste Gmond führte. | Bild: Jürgen Keller

Nahezu 250 Personen, auch Auswärtige, waren online und verfolgten die vom Ortsvorsteher in freier Rede gehaltenen zweistündigen Ausführungen, die mit beeindruckenden Fotos untermauert waren. Keller präsentierte Leipferdingen als ein Gemeinwesen auf gutem Weg in die Zukunft. Seit Jahren werden Aufgaben durch zielführende Entscheidungen umgesetzt. Nach der Devise „Niemals am Ziel, immer unterwegs, wir schauen nach vorne“ soll der erfolgreiche Weg fortgesetzt werden. Keller appellierte an die Einwohner, sich weiter aktiv in Kommunalpolitik und Dorfgemeinschaft einzubringen.

In Leipferdingen sind 2021 Investitionen in einer Größenordnung von einer halben Million Euro geplant. Herausragende Projekte sind Investitionen in Festhalle, Schule und Kindergarten, insbesondere beim Brandschutz. Mit den zur Verfügung gestellten Planungsmittel geht man das Ziel an, die 1250-Jahrfeier 2028 in einer sanierten oder neuen Festhalle feiern zu können.

Im Rathaus sind eine neue Heizung, die auch das Feuerwehrgerätehaus versorgt, neue Toiletten und neue Stühle für den Bürgersaal vorgesehen. Wichtig sei, dass aus dem Rathausbrunnen bald wieder Wasser läuft. Für Maßnahmen auf dem Friedhof sind 34.000 Euro eingeplant. Ein wichtiges Anliegen ist die Entwicklung des Neubaugebietes.

Vorbildliche Feuerwehrleute

Trotz der Corona-Einschränkungen bilanzierte Keller ein erfolgreiches Jahr. In den Dankesworten verwies er auch auf beispielhaftes ehrenamtliche Engagement: etwa die Abbrucharbeiten am Feuerwehrgerätehaus durch Christian Weh und die Feuerwehrleute.