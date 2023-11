Zum 25. Mal lud die Stadt Geisingen zum Ehrenamtstag ein. Ein Abend mit einigen herausragenden Ereignissen. Noch nie war der Besucherandrang so groß und noch nie konnten von einem Verein gleich vier Fußballmannschaften ausgezeichnet werden. Noch nie waren darunter zwei Damenmannschaften.

Aufgrund der großen Zahl an ausgezeichneten Sportlern mag die Resonanz aber nur teilweise darauf zurückzuführen gewesen sein. Vielleicht war es auch die 25. Ausgabe selbst, die mehr Besucher anzog. Letztlich waren es über 250 Besucher, die kamen und begeistert waren. Sie applaudierten den Geehrten und genossen das Rahmenprogramm dieser Veranstaltung mit anschließendem Stehempfang.

Die Stadt will mit dieser Veranstaltung alle ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer der Raumschaft Geisingen und das Ehremamt in den Mittelpunkt stellen, ohne welches das Leben trister wäre, führte Bürgermeister Numberger aus. Neben der ehrenamtlichen Arbeit in vielfältiger Weise war auch das Straßenfest ein Beispiel für die Vereine, die die Ärmel hochkrempeln. Es war und ist, so Bürgermeister Martin Numberger, kein 08/15-Straßenfest, sondern ein einzigartiges, das in der Region bekannt ist. Im Ehrenamt gibt es keine Isolation und Einsamkeit: Ehrenamtliche holen die Menschen dort heraus. Als ein Beispiel für diesen ehrenamtlichen Dienst nannte er die Hospizgruppe, die in zwei Wochen ihr 15-jähriges Bestehen feiern kann.

2023 konnten viele Jubiläen der Vereine gefeiert werden, und 2024 stehen viele Veranstaltungen der Vereine an, aber auch ein besonderes Event anlässlich der 50. Wiederkehr der Bildung der politischen Einheit der Gesamtgemeinde Geisingen. Der Dank der Gesellschaft, so Bürgermeister Numberger, ist die höflichste Form der Bitte, und lud zu den Feierlichkeiten im nächsten Jahr ein, die demnächst terminiert werden.

Zum Rahmenprogramm gehörte das Jugendblasorchester unter der Leitung von Rudolf Barth sowie das Duo Full House aus der Schweiz. Und zum Schluss präsentierte noch Patrick Bäurer seine Freestyle-Tricks vor der Kulisse der erfolgreichen Fußballer.

Die Geehrten

Etappenweise wurden die Ehrungen und Auszeichnungen vorgenommen. Die Verdienstmedaille in Bronze erhielt der ehemalige Kommandant der Feuerwehrabteilung Aulfingen, Norbert Amma. Er war zehn Jahre Abteilungskommandant, ist derzeit stellvertretender Gesamtkommandant und hatte in der Abteilung Aulfingen jahrelang Vorstandsämter inne. Anerkennungspräsente erhielten Elias Springindschmitten für seine Teilnahme am Projekt „Jugend forscht“, Friedhelm Heide aus Geisingen für seine 30-jährige Tätigkeit im Schwarzwaldverein sowie der Pflege der Wanderwegbeschilderung und der vielen Ruhebänke. Außerdem Franz Urban Stihl, der seit sieben Jahrzehnten Mitglied im Männergesangsverein Leipferdingen ist, viele Jahre zweiter und erster Vorsitzender war und auch als Vater der Sichelhenke gilt.

Bei der Sportlerehrung wurden vom Verein Arena-Inline-Sport Amelie Gurk (Süddeutsche Meisterin im Geschicklichkeitsparcours sowie erster Platz in der Gesamtwertung), Katja Kaiser (dritte Plätze bei der Deutschen Meisterschaft über zehn Kilometer sowie 500 und 1000 Meter Sprint), Nina Auer (zweite bei den Deutschen Meisterschaften über 200 und 500 Meter Sprintverfolgung) und Camilo Acosta (Deutscher Vizemeister und fünfter bei der WM in Italien) geehrt. Alle vier erhielten die Sportlermedaille in Gold.