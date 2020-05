Marode Brücken: ein großes Thema in der Region Geisingen. Zwei werden in diesem Jahr noch abgebrochen und neu gebaut, zwei werden saniert. Drei dieser Brücken stehen in Kirchen-Hausen und führen über die Aitrach. Seit einer Woche wird an diesen Brücken gearbeitet, hierfür sind auch Straßensperrungen erforderlich.

Die Brücke der Weilerstraße in Kirchen-Hausen ist bereits an der Reihe, der Belag wurde abgefräst, die Gehwegkappen wurden freigelegt. Das Geländer ist entfernt, die Straße natürlich voll gesperrt. Lediglich Fußgänger und Radfahrer können die Brücke passieren. Nun werden die Brückenköpfe saniert, bis dann ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht werden kann, dauert es rund vier Wochen, also bis Anfang Juni.

Die Donaubrücke wird noch nicht abgebrochen, sondern im Vorfeld müssen Telefonleitungen, die an der Unterseite der Brücke befestigt sind, verlegt werden. Ende Mai aber gilt es ernst mit dem Abbruch. | Bild: Paul Haug

In dieser Woche wird dann eine Brücke abgebrochen, die an der Grenze zu Aulfingen beim sogenannten Uli-Kraft-Gedenkstein. Sie ist so marode, dass eine Sanierung nicht möglich ist. Dort wird dann ein neues Betonfertigteil als Brückenplatte beziehungsweise Aitrachüberspannung verlegt. Da die beiden Widerlager noch ertüchtigt werden müssen, wird mit dem Einbau der neuen Brücke nicht vor Mitte Juni gerechnet.

Im Juni ist die letzte Brücke in Kirchen-Hausen dran

Anfang Juni beginnt dann die Sanierung der Brücke über die Aitrach im Zuge der Aitrachtalstrasse. Auch diese Straße wird dann voll gesperrt, was für die Kirchen-Hausener, die Richtung Aulfingen, Leipferdingen oder Blumberg wollen, einen Umweg bedeutet.

Wann beginnt der Abbruch der Donaubrücke bei Geisingen?

Das fragen sich die Geisinger, die viele Umwege fahren müssen. Die Arbeiten sind vergeben, derzeit steht bereits ein Bagger an der Brücke. Ferner ein Bohrgerät, das unter der Donau Leerrohre verlegt. Der Bagger knabbert nicht an der Brücke, sondern hat ein Lerrohr westlich der Brücke sechs Meter unter der Sohle der Donau verlegt. Am Unterteil der Brücke sind zahlreiche Kabel und Leitungen verlegt, die wegen des Abbruchs neu verlegt werden. Allen voran eine Fernleitung der Telekom. Derzeit ist ein Bohrgerät, das bundesweit im Zuge des Flow-Tex-Skandals Schlagzeilen machte, im Einsatz.

Nach der Verlegung der Leerrohre für die Telekom wird derzeit die abgestellte Wasserzuleitung von der Aitrach-Wasserversorgung durch das Ried verlegt. Es ist eine Leitung mit einem Durchmesser von 200 Millimeter, was das Bohren von der Böschung der Bundesstraße hangabwärts unter der Donau hindurch ins Ried nicht einfach mache.

Spätestens Ende September soll der Abbruch fertig sein

Der Abbruch der Brücke beginnt planmäßig Ende Mai. In einer Woche wird mit der Baustelleneinrichtung begonnen, die rund zwei Wochen Zeit in Anspruch nimmt. Danach beginnen die Arbeiten in den einzelnen Abschnitten, angefangen vom Abfräsen des Belages bis dann zum Abbau der Wiederlager und der Brücke selbst. Der Abriss sollen bis Ende September fertig sein.