von Franz Dreyer

Mit Kanonendonner wird einer langen Tradition folgend im Kirchtal das neue Jahr begrüßt. Nach dem 12 Uhr-Läuten feuerten am Neujahrstag in Aulfingen die Kanoniere Richard Benz und Markus Speck mit Kartuschen des Kalibers 55 aus der in der Ortsmitte aufgestellten Kanone zwölf Schuss ab, für jeden Monat einen.

Früher erfolgte das Neujahrsschießen in der Silvesternacht um 12 Uhr, was jedoch nicht beibehalten wurde, da die Schützen immer die Feiern zum Jahreswechsel unterbrechen mussten. Mit von der Partie waren auch Ortsvorsteher Uwe Fröhlin, Mitglieder des Ortschaftsrates, sowie Anwärter, welche sich für den Umgang mit dem Schießgerät interessieren. Das Jahr über steht die Kanone in einem Schaukasten im Eingangsbereich der Festhalle.

Auch in Leipferdingen ist das „ Anschießen“ des neuen Jahres ein seit vielen Jahren geübter Brauch, der jeweils von der Feuerwehr vollzogen wird. Auch dort wird für jeden Monat ein Schuss abgegeben. Hierfür dient eine Kanone, die ebenfalls schon ein beträchtliches Alter aufweist. Ausgebildete Kanoniere sind in Leipferdingen Patrick und Philipp Frank. Sie haben die Aufgabe vor einiger Zeit von Wendelin Schwegler und Rolf Fluck übernommen. "Die Kanone wird in Leipferdingen auf der Anhöhe im Gewann Lehle platziert, damit der Schall über den ganzen Ort hinweggeht“, wie Feuerwehrkommandant Tobias Heizmann erläutert .Verbunden wird das Neujahrsschießen mit einem Treff für die Bürger, die bei netten Gesprächen, Glühwein oder Punsch mit guten Wünschen auf das neue Jahr anstoßen.

Das Hantieren an der Kanone ist nicht ungefährlich. Es kommt immer wieder zu Unfällen. Für die Benutzung gibt es deshalb strenge Vorschriften. Nur ausgebildete Schützen dürfen tätig werden. Bereits vor Jahren haben die Kanoniere der beiden Orte zur Erlangung der Fachkunde den vorgeschriebenen Lehrgang mit Prüfung absolviert. Für die Kanone muss eine Beschussbescheinigung vorliegen. Diese wird nur auf Zeit erteilt. Alle fünf Jahre muss das Gerät dem Beschussamt in Ulm zur Überprüfung vorgestellt werden.