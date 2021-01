Die meisten Neuinfektionen (10) wurden aus Geisingen gemeldet. In Immeningen ist ein Fall gelistet. In Geisingen leben gegenwärtig 23 Menschen mit einer akuten Coronainfektion, in Immendingen sind es derzeit sechs.

Neben den 22 Positivbefunden liegen kreisweit sechs Negativbefunde vor, genesen sind 51 weitere Personen.

Das Klinikum verzeichnet Stand Dienstag 16 Corona-Patienten, drei davon befinden sich auf der Intensivstation und werden beatmet. Im Klinikum gibt es derzeit drei Verdachtsfälle. In den insgesamt 18 Pflegeheimen haben derzeit 75 Bewohner und 37 Mitarbeiter das Virus.

Von den 22 Neuinfizierten sind neun Personen über 60 Jahre alt. Von diesen neun Personen sind sechs über 80 Jahre alt. Am Dienstag wurde keine weitere Person gemeldet, die an oder mit Corona gestorben ist. Die Zahl der Todesopfer beträgt 91.

Am Dienstag liegt der Inzidenzwert bei 133,6. Am Mittwoch wird der Inzidenzwert etwa bei 138,6 liegen. Der Inzidenzwert gibt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, bezogen auf 100.000 Einwohner wieder.