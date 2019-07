Mit seinem historischen Ford Cougar ist am Sonntagmittag ein Autofahrer in der Hermann-Schäufele-Straße in eine Grundstückshecke gefahren. Der 45 Jahre alte Fahrer landete aufgrund eines Fahrfehlers mit dem Wagen in der Botanik. Dadurch entstand am Wagen und der Hecke ein Schaden von etwa 2000 Euro. Eine Überprüfung durch die hinzugerufene Polizei zeigte, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Er pustete mehr als 1,5 Promille und musste die Beamten in der Folge zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten. Außerdem kommt nun ein Strafverfahren auf ihn zu.