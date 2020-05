Die Stürme des vergangenen Winters und Frühjahr haben in den Wäldern im Bregtal große Mengen an Bäumen umgerissen. In Schönenbach unterhalb der Tankstelle wird derzeit ein Nassholzlager eingerichtet, das voraussichtlich bis Ende 2021 genutzt wird. Betreiber ist die Stadt Furtwangen, aber auch Privatwaldbesitzer können hier Holz lagern.

Zweites Lager beim Fischerhof

Ein weiteres bereits im Betrieb befindliches Nassholzlager befindet sich bei der Kläranlage der Stadt Vöhrenbach beim Hammereisenbacher Fischerhof.