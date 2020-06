von Stefan Heimpel

Schon lange wurde diskutiert, nun wird es Realität: Die Anne-Frank-Grundschule und die Friedrichschule erhalten zum kommenden Schuljahresbeginn im September eine Stelle für Schulsozialarbeit genehmigt mit einem Stellenumfang von jeweils 25 Prozent und befristet auf ein Jahr.

Antrag bei Etatberatung schon zugestimmt

Bereits im Dezember 2019 bei den Haushaltsplanberatungen wurde einem entsprechenden Antrag der Schulleiterinnen Katrin Disch und Cornelia Jauch grundsätzlich zugestimmt. Allerdings wurden die dafür eingeplanten Gelder mit einem Sperrvermerk versehen. Im März hatte nun Dirk Ebeling (CDU) die Aufhebung dieses Sperrvermerks gefordert, weil eine solche Stelle dringend notwendig sei. Die Schulsozialarbeit in den Grundschulen kümmert sich um Schüler, die in ihrer persönlichen Entwicklung gefährdet, sozial ausgegrenzt und benachteiligt sind.

Caritas legt Kostenberechnung vor

Der Caritasverband hat dem Gemeinderat eine Kostenaufstellung für eine solche Stelle vorgelegt. Die Personalkosten mit Nebenkosten betragen hier 40 200 Euro, dafür gibt es einen Zuschuss von 8350 Euro vom Kommunalverband Jugend und Soziales, sodass der Stadt für ein Jahr Kosten von 31 860 Euro verbleiben.

Furtwangen Schüler brauchen Hilfe – Eltern auch Das könnte Sie auch interessieren

Rainer Jung fordert bessere Vernetzung

Probleme mit dem Vorhaben hatte Rainer Jung (FWV). „Wie kaputt ist unsere Gesellschaft, dass der Staat hier immer mehr Aufgaben übernehmen muss?“ Es gebe viele verschiedene Angebote in der Stadt und es stelle sich die Frage, ob diese vernetzt seien und zusammenarbeiten und nicht auch in den Schulen diese Aufgabe übernehmen könnten, beispielsweise unterstützt durch freiwillige oder ehrenamtliche Helfer.

Mescheder: Nur Experten können helfen

Ulrich Mescheder (UL) widersprach dem heftig. Solche Hilfen für Kinder seien nicht mit Hilfskräften zu leisten. Die Stelle werde ganz bewusst an den Schulen geschaffen, um die dortigen Probleme anzugehen. Auch Heinz Guhl (SPD) befürwortete die Stelle und regte an, diese bereits zum Schuljahresbeginn einzurichten, was schließlich vom Gremium akzeptiert wurde.