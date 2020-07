von Siegfried Kouba

Der Club Blackforest Goat 2020 startet eine Vier-Etappen-Mountainbiketour. Dahinter steht der Gedanke, die Rehaklinik Katharinenhöhe zwischen Furtwangen und Schönwald zu unterstützen. „Radeln für krebskranke Kinder“ lautet die Devise.

Initiatoren sind begeisterte Radfahrer

Hinter dem Projekt stecken die Brüder Lukas und Felix Ebner aus Furtwangen. Die weltoffenen und vitalen Initiatoren sind begeisterte Rennradfahrer und lieben den Skilanglauf. Beide stammen aus Furtwangen und wuchsen hier auf.

Die beiden Brüder

Lukas Ebner, 30 Jahre alt und mittlerweile in der Schweiz wohnhaft, hielt sich für den Wintersport mit Radfahren fit. Gewöhnlich ist er zehn Stunden in der Woche mit dem Rad unterwegs und in Corona-Zeiten schafft er 15 bis 20 Stunden. Dem Unternehmensberater gefällt die sportliche Betätigung und die Freude am intensiven Radeln. Dem Hobby geht es auch beim Arlberg- und Engadin-Giro nach oder steigt im Ötztal in die Pedale. Den jetzigen Biker-Event sieht er als sportliche Verbindung der Radfahrer in Coronazeiten und als Möglichkeit, etwas Gutes zu tun.

Der 32-jährige promovierte Biologe Felix Ebner ist nach längerer Trainings-Pause vor drei Jahren in den Radsport eingestiegen und setzt sich zwei- bis dreimal pro Woche aufs Rad. Er genießt sein Hobby, um viel zu sehen und sich fit zu halten. Da kann es auch sein, dass er sich auf Schwarzwaldhöhen wie auf den Kandel hochkämpft.

Auftakt ist am 17. Juli im Linachtal

Beide laden zur Tournee ein, die am Freitag, 17. Juli, 17 Uhr, beginnt und deren Zeitrahmen sich bis zum Sonntag, 26. Juli, erstreckt. Die erste Etappe führt ins Linachtal. Der Start ist beim E-Werk der Linachtalsperre bei der Kohlbrücke und führt über 9,3 Kilometer und 240 Höhenmeter-Unterschied am Linacher Stausee vorbei zur Leimoos. Zwar freut man sich auf sportliche Erfolge und Spitzenleistungen, aber es gilt dabei das olympische Prinzip „Dabeisein ist alles“. Die Zeitmessung erfolgt per Handy oder Radcomputer. Der zweite Teil findet in Glashütte vom 31. Juli bis 9. August statt über 3,9 Kilometer und 260 Höhenmeter.

Teilnehmer bestimmen Etappen mit

Die dritte und vierte Etappe wird mit den Teilnehmern abgestimmt und soll am 14. bis 23. August beziehungsweise vom 28. August bis 6. September stattfinden. Auf jeden Fall werden kleine, verkehrssichere Straßen ausgewählt, was Streckenmitarbeiter erübrigt.

Jeder Biker fährt in Eigenregie

Eine weitere Erleichterung ist: Jeder Teilnehmer fährt in Eigenregie und trägt per Internet ein, wo, wann und in welcher Zeit er gefahren ist. Über eine Plattform kann man sich anmelden. Bereits 230 Radler haben sich gemeldet. Man kann beliebig oft fahren, wobei die Bestzeit gilt, denn es winken auch Preise. Ermittelt werden Tages- und Gesamtsieger.

Benefizgedanke steht im Vordergrund

Der Benefizgedanke steht bei dem Event im Vordergrund. Wegen fehlender Einnahmen aus dem Mountainbike-Marathon, der wegen Corona nicht stattfindet, soll ein modifizierter Ersatz der Katharinenhöhe zugute kommen. Ein Startgeld wird nicht verlangt, dafür werden Spenden erbeten, um Spielgeräte und therapeutisches Material anzuschaffen. Dankbar sind die Initiatoren auch für Sachspenden, um Preise für die Teilnehmer ausloben zu können. Bürgermeister Josef Herdner war von der Idee angetan und die Furtwanger Stadtverwaltung unterstützt das Vorhaben nach Kräften. Auch verschiedene Sponsoren wurden schon gewonnen.

„Goat“ steht nicht nur für Geiß/Ziege, als Symbol für zielstrebige Bergbezwinger, sondern auch für Greatest of All Time, also den Besten aller Zeiten. Wer mehr wissen möchte, kann die Webseite aufrufen: https: www.schwarzwald-bike-marathon.de/gutes-tun/black-forest-goat-2020.