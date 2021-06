von Siegfried Kouba

Die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Furtwangen-Gütenbach (VVG) geht mit riesigen Schritten in die Zukunft bis 2040. Gemeinsam werden ein Flächennutzungsplan und ein Landschaftsplan erarbeitet.

Grobkonzept vorgestellt

Grundlage war ein Beschluss vom Oktober 2020, wonach das Büro HHP (Hage+Hoppenstedt Raumplanung) in Rottenburg ein Grobkonzept erstellte. Die einzelnen Ergebnisse stellten die Fachfrauen Lena Riedl, Sarah Franik und Sabine Mall-Eder jetzt im Bürgersaal vor. Bürgermeister Josef Herdner begrüßte hierzu die Referentinnen und die Mitglieder des VVG.

Ambitioniertes Anpacken

Ein weit gestecktes, komplexes und ambitioniertes Konzept wurde entwickelt, um Planungshoheit und Rechtssicherheit zu schaffen. Der Flächennutzungsplan (FNP) soll rechtsverbindlich den Bodenschutz feststellen und der Landschaftsplan (LP) die Entwicklung von Natur und Landschaft in den Kommunen betrachten, Bauleitplanung und Umweltprüfung voranbringen.

Boden, Natur, Menschen, Tiere – es geht ums Ganzheitliche

Eine Verzahnung beider Pläne berücksichtigt die Bereiche Boden, Wasser, Klima, Luft, Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, Menschen, Kultur- und Sachgüter, Flächen und Wechselwirkungen des Naturhaushaltes.

Urteilsfindung bis 2021

Die bisherigen Ergebnisse des Planungsbüros haben gutachterlichen Charakter und sollen in die Urteilsfindung der VVG einfließen, die bis 2024 abgeschlossen sein soll. In verschiedenen, sukzessiven Arbeitsabschnitten soll alles durchorganisiert und abgehandelt, sollen Genehmigungsbehörden eingebunden und Kostenförderung berücksichtigt werden. Im Bereich Bauflächenbedarf sieht man Hürden; bisher ausgewiesene Flächen müssen in Frage gestellt werden. Konkrete Vorstellungen über künftige Bauflächen liegen noch nicht vor.

Klausurtagung empfohlen

Landschaftsplanerischer Suchlauf nach Analysephase, Präzision der Flächenkulisse und Diskussion in den politischen Gremien sollen zum Dreiklang führen. Auch eine Klausurtagung wird empfohlen.

Gewerbe, Landwirtschaft, Natur, Wohnen in der Balance halten

Als generelle Frage gilt: Wie sollen Furtwangen und Gütenbach in der Zukunft aussehen? Wie sind Gewerbe- und landwirtschaftliche Gebiete, Tourismus, Naturlandschaft, Naherholung und bauliche Maßnahmen unter einen Hut zu bringen? Werden ortsansässige Institutionen oder Bürger mit eingebunden? Berücksichtigt werden müssen Landschafts- und Klimaschutz, Nutzung von erneuerbaren Energien, Biotopverbindungen und Mindestfluren. Je nach Ausrichtung sind von 50 bis 90 Prozent Fördermittel zu erwarten.

Genügend Konfliktpotenzial

In der Diskussion ließ Lena Riedl keinen Zweifel daran, dass es genügend Konfliktpotential mit den Landwirten geben wird. Kritisch sahen daher Stadtrat Reiner Jung, Bürgermeisterin Lisa Hengstler und Gemeinderat Jörg Markon die Situation von Biotopen. Kritisch wurden auch die immer wieder veränderten rechtlichen Vorgaben oder unvorhersehbaren Bewegungen betrachtet, die nach Einschätzung von Josef Herdner nicht abzuschätzen sind.

Stadtrat Thomas Riesle forderte von der HHP, ein Modulsystem zu schaffen, das eine sinnvolle, nachvollziehbare Grundlage zu weiteren Entscheidungen biete.

„Viele Fragen offen“

Als notwendig sah der Furtwanger Rathaus-Chef ausführliche Beratungen an und schloss auch eine Klausurtagung nicht aus. Reiner Jung betonte, man dürfe „nicht in Grenzen denken“. Beide Ortschaften könnten separat strategische Richtungen ausloten und danach eine gemeinsame Abstimmung über ein Leistungsverzeichnis herbeiführen. „Bewegung ist gefragt“, meinte Thomas Riesle, der großen Handlungsbedarf sah. Für die Verantwortlichen dürfte gelten: „den Vorhang auf und viele Fragen offen – bis 2024 muss ein brauchbares planerisches Konzept her“.