Die Furtwanger „Hexenlochmühle“ hat eine neue Führung: Der traditionsreiche Gastronomiebetrieb, der idyllisch im Hexenlochtal zwischen Furtwangen und St. Märgen liegt, ist in die Hände der nächsten Generation übergegangen. Nach Karl-Friedrich und Gerlinde Trenkle haben nun Pascal und Maria Trenkle die Leitung inne. Neu ist die Arbeit in der Hexenlochmühle für die Letzteren aber nicht: Als gelernter Koch hat Pascal Trenkle schon viele Jahre im elterlichen Betrieb mitgearbeitet – und auch seine Frau Maria war als gelernte Restaurantfachfrau am Geschäft beteiligt.

Doch wer nun etliche Neuerungen erwartet, wird im Gespräch mit den beiden eines Besseren belehrt. Denn das Ehepaar möchte auf Altbewährtes setzen – mit einigen kleinen Bereicherungen. „Momentan halten wir am alten Konzept fest“, erklärt Maria Trenkle. Die Speisekarte sei optisch etwas verändert worden, inhaltlich jedoch nicht allzu sehr. Auf neue Kulinarik freuen können sich jedoch künftig Vegetarier und Veganer: „Wir haben einen neuen Koch eingestellt, der ist Veganer, der bringt jetzt einen kleinen veganen Touch mit rein“, erklärt Trenkle. Auch in vegetarischer Hinsicht sei die Karte nun erweitert worden. Zwar habe man auch schon vorher vegetarische Gericht im Angebot gehabt, jedoch sei das Angebot dürftig ausgefallen. Es seien „wahnsinnig viele Menschen“ gewesen, die in der Vergangenheit nach vegetarischen Gerichten gefragt hätten. „Aber wir hatten ja nur Käsespätzle oder Salat“, bringt es die Gastronomin auf den Punkt. Nun sorgen vegetarische Flammkuchen, Pasta mit veganer Pesto oder Salat mit Quinoa-Küchlein für kulinarische Vielfalt. Teilweise können Gerichte auch fleischlos abgeändert werden. „Da haben wir jetzt einfach mehr Auswahl für die Gäste“, freut sich Trenkle und ergänzt: „Ich denke, das ist schon wichtig heutzutage.“ Weitere mögliche Änderungen betreffen das große Zelt im Freien. „Irgendwann reißt man es vielleicht auch mal ab“, sagt Trenkle mit Blick in die Zukunft. Das Zelt entstand im Jahr 2001 und bietet Platz für rund 70 Gäste. „Es ist natürlich bei Regen im Sommer nützlich – aber optisch passt es nicht mehr ganz so“, erklärt sie. Pläne wie diese lägen jedoch noch in ferner Zukunft – schließlich sei dies auch „eine finanzielle Sache“.

Weiterhin Teil der Hexenlochmühle bleiben auch der Souvenir- und der sogenannte Speckladen, in dem Honig, Schnaps, Schwarzwälder Schinken und andere regionale Produkte verkauft werden. Im Souvenirladen, der bereits seit 50 Jahren existiert, setzen die Trenkles auf „hochwertige Artikel“, wie Trenkle erklärt. Erweitert wurde er in der Vergangenheit durch Glaswaren aus dem bayerischen Wald, Uhren und Schmuck. Auch Kuckucksuhren, die Seniorchef Karl Friedrich Trenkle selbst gebaut hat, werden verkauft. Und auch die Shops sind beliebt: Denn zahlreiche Touristen besuchen die Hexenlochmühle, auch aus Holland und Belgien kommen die Reisebusse. Motorradfahrer machen fast 60 bis 70 Prozent der Besucher aus.

Und wie ist der Betrieb insgesamt in dieser Saison angelaufen? In Ordnung, meint Trenkle. Aber: „Man merkt, dass die Leute durch die Inflation etwas zurückhaltender sind, manche teilen sich auch Gerichte.“ Die Preise habe man moderat angehoben. „Wir schauen schon auch immer: Was können wir dem Gast noch zumuten?“

Auch Ehemann Pascal Trenkle ist guter Dinge und freut sich auf seine gastronomische Zukunft – auch wenn er diesbezüglich von einer „großen Aufgabe“ in der heutigen Zeit spricht. Dass er nun mit seiner Frau die Hexenlochmühle leiten kann, bedeutet ihm viel. „Mein Vater hat viel Herzblut in den Betrieb gesteckt – und wir werden genau soviel hineinstecken“, betont er.

Die Eltern sind ebenfalls froh über die jüngst geglückte Übergabe – und stehen den Kindern auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. Und das sei auch gut so, meint Trenkle. „So eine Übernahme geht nicht von heute auf morgen. Auch wenn es schriftlich abgesegnet ist, hat man noch lange nicht alles in petto, was der Vater jahrelang gemacht hat“, erklärt der Gastronom und fügt augenzwinkernd hinzu: „Aber wir sind fleißig am Lernen und Gucken.“ Für die Zukunft hat er genau drei Wünsche: „Viele nette Gäste, dass alles so weiterläuft und dass unsere Pläne und Wünsche in Erfüllung gehen.“