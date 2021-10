Familienunternehmen prägen den Erfolg des Wahlkreises von Thorsten Frei. Ihre Innovationskraft macht die Region Schwarzwald-Baar zu einer der erfolgreichsten in Baden-Württemberg und damit in Deutschland und Europa. Ganter Norm in Furtwangen ist so ein Paradebeispiel. Das von Stefan Ganter geführte und von dessen Urgroßvater Otto vor rund 120 Jahren gegründete Unternehmen ist Weltmarktführer als Hersteller von Normteilen. Zusammen mit Manuel Hagel, dem Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion, sowie dem JU-Landesvorsitzenden Philipp Bürkle besuchte Thorsten Frei das Unternehmen, das mehr als 50.000 Teile in einem hochmodernen Hochregallager für eine schnelle Lieferung an die Kunden bevorratet.

Start in kleiner Werkstatt

Aber auch bei Ganter hatte Ende des 19. Jahrhunderts alles klein angefangen, als der Mechaniker Otto Ganter eine Werkstatt einrichtete, hier alsbald die Wasserkraft vom nahen Bach als Antrieb nutzte und seine ersten genormten Bedienelemente herstellte, noch bevor es die Deutsche Industrienorm (DIN) gab. In dieser Werkstatt, die heute als kleines Museum und Archiv genutzt wird, empfing Geschäftsführer Stefan Ganter zusammen mit Gesellschafter Andreas Ganter die Gäste und erzählte von den spannenden Anfängen, dem Aufstieg zum anerkannten Teilelieferanten und Entwickler, der heute Weltmarktführer ist.

Neue und optimierte Normteile

„Wir entwickeln permanent neue Normteile oder optimieren bestehende weiter. Viele stellen wir auch nach Wünschen unserer Kunden her“, sagte Stefan Ganter. Die Stärke des Unternehmens sei die Verfügbarkeit. „Wir haben immer ausreichend Teile am Lager, die binnen kürzester Zeit geliefert werden können. Das schätzen unsere Kunden“, berichtet Geschäftsführer Stefan Ganter über die Unternehmensphilosophie. Um die Wünsche der Kunden erfüllen zu können, wurde vor einigen Jahren ein großes Hochregallager gebaut. Über eine teils erst vor Wochen optimierte Zuführtechnik können Teile vollautomatisch noch schneller ins Lager und von hier zur Kommissionierung für die Bestellung der Kunden gebracht werden.

Hang muss abgetragen werden

Standorttreue bewies das Unternehmen mit dem Bau der neuen Produktionsstätte an der Triberger Straße in Furtwangen, für die erst ein Stück Hang abgetragen werden musste. Mit Blick auf das Wachstum der vergangenen Jahre wird die Halle mit Parkdeck für die Mitarbeiter erst zu gut einem Drittel der Fläche genutzt. „Nach und nach werden nun aber Produktionsmaschinen hierher verlagert, um auch die Produktionsschritte weiter zu optimieren“, sagte Ganter den staunenden Besuchern.