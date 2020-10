In diesem besonderen Jahr fand die zehnte Herbsttour des Schwarzwaldvereins Furtwangen ins Wallis unter Führung von Hansjörg Hall statt. Trotz Corona-Pandemie trafen sich acht Bergbegeisterte der Bergsteigergruppe Furtwangen in der Sektion Schwarzwald des Deutschen Alpenvereins zu Touren um Zermatt auf Höhenwegen und Gipfeln.

Mancher Teilnehmer war noch nie in Zermatt

Standquartier war ein Hotel in Zermatt und nach Ankunft wurden gleich die Wanderschuhe geschnürt und eine Tour zum Kennenlernen unternommen, denn es waren Teilnehmer dabei, die noch nie in Zermatt waren. Zermatt liegt auf 1600 Metern Höhe und trotz des Wintereinbruchs in den Alpen war es noch schneefrei.

Das Wetter war am ersten Tag der Gruppe wohlgesonnen. Gemütlich wanderte sie über verschiedene Weiler von Zermatt. Danach erfolgte der Abstieg entlang des Findelnbachs.

Schweißtreibender Königsetappe

Am Tag zwei starteten die Wanderer zur Königsetappe mit einem kräftezehrenden Aufstieg über 700 Höhenmeter über das „Edelweiß“ auf dem Alterhaupt ins Trifttal zum Hotel „Trift“. Nach kurzer Pause bog die Gruppe in den Höhenweg über Höhbalmen ins Arbental ab. Auf keinem anderen Höhenweg ist der Anblick des Matterhorns so faszinierend und es wurden Fotoaufnahmen gemacht, heißt es im Bericht. Danach erfolgte der Abstieg ins Zmutt-Tal. Zusammen kamen mehr als sieben Gehstunden, 25 Kilometer und 1200 Auf- und Abstiegshöhenmeter.

Furtwangen Wanderfreuden in und um Furtwangen herum – trotz Corona Das könnte Sie auch interessieren

Am folgenden Tag fuhren die Teilnehmer mit der Gornergratbahn zur Station Riffelberg auf 2582 Meter Höhe, wo entlang des Hüttenwegs oberhalb des Gletschers gewandert wurde. Danach ging es steil weiter auf 3135 Meter Höhe. Der Abstieg erfolgte dann teils im Schnee zur Station Riffelberg.

Am letzten Tag machte sich die Gruppe nochmals auf zu einer Tour um Zermatt. Über den Weiler Winkelmatten wurde zur Gornerschlucht gewandert und über die wacklige Hängebrücke die gegenüber liegende Seite erreicht. Der Kapelle St. Barbara wurde besucht, im Weiler Blatten wurde ebenfalls die Kapelle angeschaut und nach zwölf Kilometern und 400 Aufstiegshöhenmeter wieder Zermatt erreicht. Dann war der Abschied von Zermatt angesagt und die Gruppe machte sich auf den Heimweg.