In ganz Deutschland fand fünf Wochen lang ausschließlich Fernunterricht statt. Ab dem 4. Mai wird in Furtwangen das Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) mit Realschule (RS) für die Klassen 9 und 10 der Realschule und die Klassen 11 und 12 des Gymnasiums unter Beachtung strenger Hygienevorschriften wieder geöffnet.

Einblick in interne Abläufe

In dieser nicht nur für die Schulen außergewöhnlichen Zeit gewährt Gymnasiallehrer Bernd Fleig einen vertieften Einblick in interne Abläufe. Er ist Oberstudienrat am OHG mit den Fächern Mathematik und Physik. Als Oberstufenberater ist er zusammen mit Carolin Eisele und dem stellvertretenden Schulleiter Heribert Streit maßgeblich an der Vorbereitung des Abiturs beteiligt. Darüber hinaus erstellt er für jedes Halbjahr den Stundenplan der Schule und ist Klassenlehrer der Klasse 10a, die in diesem Schuljahr auf die Kursstufe vorbereitet wird.

Oberstudienrat Bernd Fleig vom Otto-Hahn-Gymnasium in Furtwangen beobachtet in seiner zehnten Klasse eine gestiegene Wertschätzung der schulischen Bildung, ausgelöst durch die Schulschließung. | Bild: francescoridolfi.com

In den drei Wochen vor den Osterferien wurden die Schüler des Gymnasiums ausschließlich in den Hauptfächern Deutsch, Mathe und Fremdsprachen online unterrichtet. Dabei wurde seine Klasse von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr in zwei Blöcken betreut, führt Bernd Fleig aus. Dies habe den Schülern die Möglichkeit gegeben, sich ihren Tagesablauf zu strukturieren.

PC oder Smartphone für Fernunterricht notwendig

Nach den Osterferien kamen am OHG Nebenfächer dazu und das Zeitfenster wurde erweitert. Die Grundstruktur des Fernunterrichtes besteht darin, dass die Schüler vorab entweder einen Arbeitsauftrag über die Lernplattform Moodle erhalten oder in einer Videokonferenz von ihrem Lehrer live unterrichtet werden. Ein PC oder ein Smartphone sei dazu notwendig, was bei den Schülern am OHG gegeben sei.

„Wenn diese Krise etwas Positives im Bereich Schule bewirkt hat, dann, dass das Recht auf Bildung nicht mehr als mühselige Pflicht angesehen wird, sondern als Möglichkeit, sein Wissen und Können zu vergrößern“, so Bernd Fleig.

Einstellung zur Schule hat sich positiv verändert

Bezüglich der Vermutung, dass viele Lernenden die Ausnahmesituation als Gelegenheit sehen würden, sich vor ihren schulischen Pflichten zu drücken, hat der erfahrene Pädagoge eine klare Meinung: Die Einstellung zur Schule habe sich positiv verändert. Der Unterricht werde als „Geschenk“ angenommen. Der Oberstudienrat erlebe neben allen Schwierigkeiten die Entstehung einer neuartigen Lernkultur. Die Lehrer würden mehr als Unterstützer wahrgenommen. Man sitze in einem Boot.

Schwierigkeiten beim Fernunterricht seien auch erkennbar. Wenn Schüler etwas nicht verstanden haben, müssten sie jetzt öfter selbst recherchieren und von sich aus auf Lehrer zugehen. „Ich kann am Bildschirm nicht erkennen, wenn jemand eine Frage hat“, sagt Fleig. Die Kontrolle der Aufgaben in den Familien könne zu Streit führen.

Sonderplan für den neuen Unterricht

Der komplexe Stundenplan am OHG/RS wird für jedes Halbjahr von Bernd Fleig neu erstellt. Für die Teilöffnung der Schule ab kommender Woche muss nun ein Sonderplan erstellt werden. „Die Klassen 11 und 12 des Gymnasiums und die Klassen 9 und 10 der Realschule werden ihren Präsenzunterricht am 4. Mai beginnen und werden im gesamten Schulgebäude verteilt“, erklärt der Pädagoge. Die Realschulklassen werden jeweils in zwei Gruppen aufgeteilt. Die größeren Oberstufenkurse werden auf zwei Klassenzimmer verteilt.

Die Anfangs- und Schulschlusszeiten sowie die Pausen sind in jeder Klassenstufe unterschiedlich, um Kontakt im Flur zu vermeiden. Schüler sollten zu Fuß oder mit dem Rad zum Unterricht kommen, aber auch der öffentliche Nahverkehr ist möglich. Das Tragen von Schutzmasken außerhalb des Unterrichtsraumes wird von allen am Schulleben Beteiligten neben zahlreichen weiteren Maßnahmen in einem Elternbrief beschrieben, der auf der Homepage der Schule nachzulesen ist.

Situation für Abiturienten ambivalent

Die Prüflinge haben nun vier Wochen mehr Zeit, sich auf das Abitur vorzubereiten. Die Situation speziell der Abiturienten sieht Bernd Fleig ambivalent. Einerseits schreiben sie später ihr Abi und haben mehr Zeit, andererseits müsse die Aufregung länger ausgehalten werden. Gelerntes könne daher öfters wiederholt oder vertieft werden. Die Schulleitung und Oberstufenberaterin Carolin Eisele sei jederzeit für die Abiturienten ansprechbar.

Keine Defizite durch Fernunterricht

Die Situation der 10a, die Bernd Fleig als Klassenlehrer unterrichtet, schätzt er so ein, dass durch den Fernunterricht keine großen Defizite drohen. Die Schüler werden seiner Ansicht nach gut auf die Kursstufe vorbereitet. Schule sei aber nicht nur Lernort, sondern auch Treffpunkt. Bezüglich der Situation der jüngeren Schüler berichtet der Lehrer auch aus Sicht eines Vaters, dass die fünften Klassen an Moodle herangeführt werden. In seiner Mathe-Klasse biete er eine Videokonferenz an, bei Bedarf auch Telefonate.

Für die Kinder sei die Situation nicht einfach. Sie sehnten den Tag herbei, wieder in die Schule zu dürfen. Und auch der Lehrer vermisse den persönlichen Kontakt zu seinen Schülern.

