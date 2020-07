Endlich war sie da – die Waldwoche des Neukircher Kindergartens. Es seien zauberhafte fünf Tage gewesen, die die Kindergartenkinder im Wagnerstal verbrachten, heißt es in einer Pressemeldung der Einrichtung.

Heimatkunde vor der Haustüre

Täglich wanderten die Kinder vom Hexenloch ins Wagnerstal, vorbei an der Kajetankapelle zur Königenhütte. Zunächst war das Thema vor allem Heimatkunde. Da war etwa der Heubach, der früher durch das damalige E-Werk – mit Unterstützung des kleinen Stausees im Schweizersgrundtal – den Strom für Neukirch, Waldau und Glashütte erzeugte. Der Heubach vereinigt sich zusammen mit dem Glasbach zur Wilden Gutach.

Selbst erleben, wie Kinder früher lebten

Im hinteren Wagnerstal hörten die Kinder von der tragischen Geschichte des Königenhofes, wo 16 Menschen den Tod fanden. Hautnah erlebten sie, dass die zehn Kinder vom Mühlenlochhaus den weiten Weg zur Schule und zur Kirche täglich zu Fuß bei Wind und Wetter gehen mussten.

Düfte und Tiere des Waldes

Am zweiten Tag erhielten die Kinder Nasenduftverstärkungstücher, um die Düfte des Waldes besser wahrnehmen zu können. Am dritten Tag kam der Waldpädagoge Achim Schlosser dazu und erzählte von Eichhörnchen, Habichten und Baummardern.

Von Molchen und Schnecken

Später wurden im Bach Molche gefangen – und natürlich wieder frei gelassen. Geheime Pfade wurden erkundet. Die Schnecke Berta kam zu Besuch. Und das Schnitzen mit Taschenmessern an Stöcken war nicht nur bei den Jungs beliebt. Am letzten Tag wurde im Wald Holz gesammelt, um an der Grillstelle Feuer zu machen und zu grillen.