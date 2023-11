Das Sprachcafé des Asylkreises Furtwangen wird nicht fortgesetzt – zumindest erst einmal bis zum Jahresende. Gründe hierfür sind der Mangel an Helfern, fehlende Deutschkenntnisse und die Zunahme an Analphabeten unter den Geflüchteten.

Nette Bekanntschaften und Gespräche sowie die Annäherung an andere Kulturen – das zeichnete das Sprachcafé des Asylkreises Furtwangen aus. Doch nun ist damit erst einmal Schluss: Vorerst bis zum Jahresende sollen die wöchentlichen Treffen ausgesetzt werden. Hannelore Frank ist eine der Helfer, die seit Jahren dabei ist und zuletzt auch federführend in der Organisation war.

„Wir haben derzeit einen Mangel an Helfern“, spricht Frank über einen der Gründe. Zuletzt seien außer ihr vier weitere Ehrenamtliche im Einsatz gewesen. Sie selbst ist derzeit wegen einer Hüfterkrankung außer Gefecht gesetzt. „Das Sprachniveau der Geflüchteten war zuletzt sehr unterschiedlich“, berichtet sie weiter. Dadurch müssten für die Treffen verschiedene Gruppen gebildet werden – und dafür seien die Helfer einfach zu wenige. Früher – vor der Corona-Zeit, wie Frank erzählt – sei das anders gewesen. Sie selbst ist seit 2015 mit an Bord.

Der Vorteil damals: Die Geflüchteten, die ins Sprachcafé kamen, hatten in der Regel bereits einen Sprachkurs absolviert, konnten also im Idealfall bei den Treffen ihr Deutsch verbessern. Ganz anders jetzt: Viele kommen nun ohne jegliche Deutschkenntnisse, was die Helfer vor große Probleme stellt. „Das Sprachcafé soll kein Deutschkurs sein, sondern die Möglichkeit geben, Deutsch zu sprechen“, erklärt Frank. Für die Kurse gebe es derzeit jedoch lange Wartelisten – somit würden die Geflüchteten nicht rechtzeitig aufgefangen, findet Frank: „Dann kommen sie zu uns und wir müssen bei null anfangen, was unsere Helfer zermürbt hat.“ Viele der Helfer seien angesichts der Situation frustriert. Deutschunterricht könne man nicht leisten, „das funktioniert so nicht“.

Das Problem laut Frank: Die Kurse finden in Villingen statt und die Wartelisten seien lang. „Wir haben schon angefangen, Flüchtlinge zu Kursen nach Waldkirch zu fahren.“ Auch habe man sich bereits seit Jahren bemüht, Integrationskurse nach Furtwangen zu bekommen. „Räumlichkeiten dafür hätten wir in der Volkshochschule“, sagt Frank. Auch Alphabetisierungskurse seien mehr als notwendig.

Im Zuge der Corona-Krise hätten sich viele der überwiegend älteren Helfer darüber hinaus zurückgezogen. Bis heute hat sich der Helferstand nicht mehr normalisiert. Doch die größte Schwierigkeit der jüngsten Zeit: Immer mehr Geflüchtete in Furtwangen, viele kommen aus Afghanistan, sind Analphabeten. „Da muss man mit Deutsch gar nicht anfangen, sondern mit Alphabetisierung“, erklärt Frank.

Ob das derzeitige Konzept so noch funktionieren kann, daran hat Frank Zweifel. Sie hofft auf neue Unterstützer: „Wenn jemand das Gefühl hat, er würde sich das zutrauen, einzelnen Leuten Lesen und Schreiben beizubringen, wäre das hilfreich.“ Dann sei etwa auch Unterricht außerhalb des Sprachcafés, etwa in kleinen Gruppen in der Volkshochschule, denkbar.

Wie es im neuen Jahr weitergehen könnte – das sei derweil noch „ein großes Fragezeichen“, sagt Frank: „Ich hoffe, dass es in irgendeiner Form eine Fortsetzung gibt.“