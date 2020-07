von Markus Reutter

Große Baumaschinen im Bereich des Loipenzentrums Martinskapelle sorgten kürzlich für Verunsicherung bei Passanten. „Was wird hier gemacht? Eventuell eine Windkraftanlage errichtet?“, fragten sie sich. Die schweren Maschinen haben tatsächlich etwas mit einem Windkraftprojekt zu tun, aber mit einem bereits bestehenden.

100 Tonnen schwere Gondel abgenommen

So ist von Andreas Markowsky, dem Geschäftsführer der Ökostromgruppe Freiburg, zu erfahren, dass in den vergangenen Wochen Reparaturarbeiten an der Windkraftanlage auf dem Rohrhardsberg auf Elzacher Gemarkung nötig waren. Hierzu wurde mittels eines großen Kranes die etwa 100 Tonnen schwere Gondel vom Turm heruntergenommen.

Reparaturarbeiten inzwischen abgeschlossen

Die Arbeiten am Drehkranz der Gondel seien aber bereits wieder abgeschlossen. Möglicherweise seien Baufahrzfahrzeuge an besagtem Loipenzentrum vorübergehend abgestellt worden.

Aktuell 100 Meter hoch – und künftig das Doppelte

Die Anlage sei nur repariert, aber nicht vergrößert worden. Wobei es Pläne gebe, diese Anlage tatsächlich höher und effektiver zu gestalten. Aktuell habe die Windkraftanlage vom Boden bis zur Flügelspitze eine Höhe von 100 Metern. Die neue sei dann etwa doppelt so hoch und produziere fünfmal so viel Strom.

Offene Fragen zum Artenschutz

Das Genehmigungsverfahren laufe. Gemeinderat und Bürgermeister von Elzach würden das Projekt befürworten. Es gebe aber noch offene Fragen, unter anderem zum Artenschutz.

Fertigstellung im Sommer 2021 im Blick

Er hofft, dass dieses oder nächstes Jahr die Genehmigung für den Tausch der bestehenden Anlage mit einer leistungsstärkeren erfolgt. Mit einer Fertigstellung rechnet Markowsky dann im Sommer 2021 nach Baugenehmigung. Die bestehende Windkraftanlage sei seit 2003 im Einsatz und laufe „sehr gut“.