Die Hälfte aller Klassen am Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule bleiben weiterhin im Fernunterricht. Welche Erfahrungen haben die Kinder und Jugendlichen seit einem Jahr mit dieser historisch neuartigen Situation gemacht? Einige betroffene Schüler der Klassen sieben bis zehn des Gymnasiums erzählen in einem Bericht der Schule von ihren Erfahrungen.

Musikhören hilft vielen beim Lernen

In der Klasse 10b gibt die Mehrheit in einer Umfrage an, dass es ein Vorteil des Fernunterrichtes sei, jederzeit Musik hören zu können. Eine Minderheit hört selten oder nie Musik bei der Schularbeit. Nur bei Mathe und Physik schalten fast alle die Musik aus.

Perspektivwechsel beim Lernen daheim: Alina Willmann. | Bild: Privat

Carina Winterhalder aus der 10b betont darüber hinaus: „Gerade in dieser schweren Zeit des Lockdowns, in der man sich kaum mit seinen Freunden treffen kann, haben Haustierbesitzer Glück. Sie fühlen sich weniger allein, weil immer jemand da ist, der dich aufmuntert, der dir Geborgenheit schenkt und bei dir ist. Ich selbst habe auch zwei Katzen, die mir in dieser Zeit ein bisschen Glück schenken, auch wenn sie eigentlich nichts tun, außer da zu sein.“

Freud und Leid mit dem Hund

Viggo Sager aus der 8a bemerkt dagegen: „Ich habe zu meinem Hund während des Fernunterrichts ein sehr gespaltenes Verhältnis. Einerseits ist es natürlich schön, wenn er ab und an in mein Zimmer kommt, um gestreichelt zu werden. Andererseits mag ich es nicht, wenn dieses wunderbare Lebewesen alle drei Minuten an der Tür kratzt oder selbige anbellt, was der Konzentration nicht wirklich zuträglich ist.“

Vierbeiniger Motivationstrainer

Nina Holler aus der 9a erlebt ihren vierbeinigen Gefährten indirekt als „Motivationstrainer“: „Mittags eine große Runde mit meinem Hund laufen zu gehen und den Kopf von all dem Lernen etwas zu befreien, ist für mich die beste Motivationsspritze beim Fernunterricht.“

Entspanntes Lernen mit Katze unter der Hängematte: Adrian Kammerer. | Bild: Privat

Breit angelegte Befragungen unter Schülern, Eltern und Lehrern zeigten, dass die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen erstaunlich gut mit dem über die Bildungsplattform Moodle organisierten Lernen zurechtkommt. Hier einige Statements aus Klassenstufe 8 und 9: „Ich persönlich nehme verantwortungsvolles Lernen zum ersten Mal richtig ernst. Ich glaube, es ist eine gute Übung für unser späteres Leben“, sagt Nina Holler (9a).

Mehr Freiheiten

Eine andere Schülerin bemerkt: „Homeschooling hat den Vorteil, dass man im Schlafanzug am Schreibtisch sitzen kann und nicht so lange für Aufgaben braucht wie in der Schule!“ Eine Mitschülerin bestätigt: „Man muss nicht lange warten bis der Lehrer es den anderen nochmal und nochmal erklärt hat, sondern kann dann anfangen, wann man möchte, wenn man sich die Aufgaben selbst einteilt.“

Dennoch nehmen die Mittelstufenschüler auch die Nachteile sehr bewusst wahr: „Man kann sich nicht so gut mit den Lehrern austauschen, weil man immer erst warten muss, bis der Lehrer geantwortet hat.“ Besonders häufig bezieht sich die Kritik auf die digitale Technik. Ida Ploetz, Neuntklässlerin und Mitglied des Schülerzeitungsteams, schreibt dazu: „Wenn man schlechtes Internet hat oder einfach der Computer einen im Stich lässt, dann muss man den ganzen Stoff nachholen, versuchen den Lehrer zu informieren, warum man nichts abgeben kann und so weiter. Das ist viel komplizierter als im Präsenzunterricht.“

Spannende Lektüre für junge Leseratten: Luis Kern. | Bild: Privat

Insgesamt aber kann sie die verbreitete Meinung, Fernunterricht sei schlecht und Präsenzunterricht immer besser, nicht teilen. Auf die Frage, „Worauf freust du dich am meisten, wenn der Präsenzunterricht wieder los geht?“, antwortet sie: „Auf meine Freunde, die Struktur und dass man endlich wieder durchblickt. Aber nach einer Woche, wenn die ersten Arbeiten kommen, geht das Gejammer wieder los, wie schön doch das Homeschooling war!“

Seit dem ersten Lockdown organisiert Lehrerin Nadine Weiß OHG-Fotowettbewerbe. Nach dem „Snow-Art“-Wettbewerb im Februar wurden im März wieder weit über 100 Einsendungen gesichtet, diesmal zum Motto „Gemütlicher im Homeschooling“. Die zahlreichen preiswürdigen Fotos zeigen, dass Kinder und Jugendliche oft humorvoll und kreativ mit der Situation umgehen. Augenzwinkernd werden die vielleicht allzu großen Freiheiten im Homeoffice lustvoll in Szene gesetzt.