In den drei Gemeinden des oberen Bregtals begann am Montag wieder der Unterricht für die meisten Schüler, nachdem vor Pfingsten nur die Abschlussklassen unterrichtet wurden. Allerdings ist der Unterricht noch stark eingeschränkt. Die Gruppengröße und vor allem der Abstand der Kinder untereinander sowie andere Maßnahmen beispielsweise zur Hygiene müssen gesichert sein.

Drei aktuelle Beispiele

Drei Beispiele zeigen, wie es aktuell aussieht: In den Schulen in Furtwangen und Vöhrenbach wurden die Klassen in Gruppen aufgeteilt, die in einem rollierenden System unterrichtet werden. In Gütenbach sind die Klassen so klein, dass für alle Schüler der beiden Kombi-Klassen täglich Unterricht stattfinden kann. Der Unterrichtsbeginn und auch die Pausen der beiden Doppelklassen sind verschoben, sodass sich die Schüler im Normalfall nicht begegnen. Die Versorgung der Schüler mit Trinkwasser und Obst und die Schulkindbetreuung findet nicht statt.

Lehrer in der Risikogruppe

Auch ein Problem in Gütenbach: Mancher Lehrer gehört zu einer Risikogruppe. Diese Lehrer müssen nicht unterrichten. Aber in vielen Schulen sind sie trotzdem dabei, wie etwa Gütenbachs Schulleiterin Veronika Weis.

An der Realschule sieben Lehrer betroffen

An der Friedrichschule dagegen fallen gleich mehrere Lehrer unter diese Regelung. Zwei von ihnen unterrichten trotzdem, weshalb nach Worten von Schulleiterin Cornelia Jauch die Lehrer-Versorgung zwar knapp ist, aber für den reduzierten Unterricht ausreicht. An der Realschule des OHG sind sieben Lehrer betroffen, vier erteilen trotzdem Unterricht. Glück hatte man an der Werkrealschule. Hier darf eine Lehrerin wegen Schwangerschaft nicht unterrichten, gleichzeitig kam eine andere Lehrerin aus der Elternzeit zurück.

Unterschiedliches rollierendes System

Unterschiedlich geregelt ist das sogenannte rollierende System, bei dem die Klassen in Gruppen aufgeteilt werden. An mehreren Schulen erfolgt hier der Wechsel wochenweise, die eine Hälfte der Schüler hat also in der erste Woche, die andere Hälfte in der zweiten Woche Präsenzunterricht. Kinder, die Anspruch auf Notbetreuung haben, werden durchgehend betreut. An der Anne-Frank-Schule werden in der Woche ohne Unterricht noch Kinder zusätzlich betreut, die über das Homeschooling nicht ausreichend erreicht werden konnten.

An der Friedrichschule gibt es einen wöchentlichen Wechsel zwischen den Klassen. Die einzelnen Gruppen haben aber am Vormittag jeweils nur zwei Stunden Unterricht, die jeweiligen Gruppen werden hintereinander unterrichtet.

Klassen werden aufgeteilt

Die Schulen in Furtwangen und Vöhrenbach haben das Problem der Klassengröße dadurch gelöst, dass sie die Klassen in zwei oder teilweise sogar in drei Gruppen aufteilen. Das heißt, die Zahl der Klassen hat sich dadurch mindestens verdoppelt. Das Problem dabei sind aber die zur Verfügung stehenden Lehrer sowie die notwendigen Räumlichkeiten.

Realschule mit baulichen Vorteilen

Besonders gut in räumlicher Hinsicht hat es laut Rektor Frank Wallner die Furtwanger Werkrealschule durch ihren stufenweisen Bau. Daher stehen drei Eingänge und sogar vier Pausenhöfe zur Verfügung, In Vöhrenbach betritt der eine Teil der Schüler das neue Schulgebäude über den Werkraum, der andere über den oberen Eingang. Die Schulleiter sind nun durchweg gespannt, wie es in den nächsten Wochen weitergehen wird.