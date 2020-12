von Siegfried Kouba

Wenn Pfarrer Harald Bethäuser von Weihnachten spricht, dann denkt er seit Kindheitstagen an den Weihnachtsbaum. Er verbindet damit den natürlichen Duft und den kreativen Einsatz bei der Gestaltung des Tannenbaums: „Er bekommt ein anderes Gesicht“.

Faszination beim Schmücken

Das Fest findet daher schon Tage zuvor statt, wenn das bestens gewachsene Prachtstück zunächst im Garten aufgestellt wird. Die Faszination tritt beim Schmücken ein, wenn zum saftigen Grün andere Farben dazukommen, Gold und Silber glänzen, die Lichter erstrahlen und der Baum sein Festgewand anhat. Bedeutung bekommt dabei die Lichterkette.

Die erste Kerze erhält Platz in der Krippe, die neben dem Baum steht. In geschwungener Linie windet sich in gleichmäßigen Abständen die Kette nach oben, als würde das Licht aus unbekannter Grundtiefe der Baumwurzeln emporsteigen, um auf das Kind in der Krippe hinzuweisen, das später nach dem Apostel Johannes sagen soll: „Ich bin das Licht der Welt“.

Wurzeln in der Antike

Man war stolz, wenn das Werk gelungen war. Der Alltag würde sich wenden und der Weihnachtsbaum den Bezug zu Gott herstellen. Die Tanne, die zuvor im Wald stand, ist damit Begleiter der Krippe, an der man Weihnachten feiern kann. Der Weihnachtsbaum ist heidnischen Ursprungs und geht auf die Römer der Antike zurück. Sie feierten die Wintersonnenwende, verehrten den Sonnengott und schmückten die Häuser mit grünen Zweigen.

Weihnachten bei der Familie

Als Harald Bethäuser das Priesterseminar in St. Peter besuchte, hatte er Gelegenheit, Weihnachten mit der Familie in Großrinderfeld bei Tauberbischofsheim zu feiern, was einen besonderen Stellenwert hatte. Als Priester konnte er in Gegenwart von alten Bekannten, ehemaligen Täuflingen oder Ministranten die Weihnachtsmessen zelebrieren, da das Freiburger Priesterseminar als seine Wirkungsstätte Ferien hatte. Das war ein erhebendes Gefühl, denn viele der 1300 Seelen zählenden Gemeinde kamen.

Eine Besonderheit war der traditionelle Einzug, bei dem er als Priester das Christkind in die Kirche trug und es in die Krippe legte. Der Kirchenchor gestaltete die Gottesdienste mit, wobei Gesänge wie „Transeamus usque Bethlehem“ und andere Weisen erklangen. Einen anderen Brauch erfuhr er in der Ortenau, wo man mancherorts nach dem erfolgreichen Aufstellen des Christbaums das „Christbaumloben“ feiert, ein Toast ausgesprochen und ein Schnäpschen getrunken wird. Der immergrüne Tannenbaum weise darauf hin, dass der Retter die Menschen umsorge. „Durch den Mensch gewordenen Gott grünt und blüht unser Leben.“

Symbol für das Leben

Und wenn der neue Pfarrer die Quelle in der Nähe der Martinskapelle sieht, nimmt er sie als Symbol für das Leben wahr. Ferner könne man den Christbaum in Zeiten von Corona aktualisieren und Bilder von Menschen anbringen, die nicht anwesend sein könnten, und somit für einen ausgefallenen Schmuck sorgen.

Der 45-jährige Harald Bethäuser wurde 2006 zum Priester geweiht. Seine Studien absolvierte er in Freiburg und München. Nach Pastoralausbildung in St. Peter und Arbeit in der Diakonie Mosbach betreute er als Neupriester die Gemeinden Pfohren, Aasen und Heidenhofen, bis er als Kaplan in der Mannheimer Jugendseelsorge tätig war. Ab 2012 leitete er die Pastoralausbildung im Priesterseminar Freiburg und wirkt nun in der Pfarrkirche St. Cyriak.