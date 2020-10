von Stefan Heimpel

Corona beschäftigt Furtwangen und Vöhrenbach weiterhin enorm, wie die aktuellen Zahlen belegen. Betroffen sind inzwischen mehrere Mitarbeiter am Furtwanger Otto-Hahn-Gymnasium, bei den Schülern ist die Schule aktuell noch verschont. Gleichzeitig kann das Vöhrenbacher Altenheim Luisenhof die gute Nachricht bekannt geben, dass alle bisherigen Testergebnisse negativ waren.

Ein Mitarbeiter mit Covid-19

Wie Direktor Andreas Goldschmidt vom Furtwanger Otto-Hahn-Gymnasium auf Anfrage mitteilte, ist an der Schule inzwischen ein Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt. In der Folge haben drei Lehrer und zwei weitere Mitarbeiter als Kontaktpersonen ebenfalls die Anordnung für die Quarantäne erhalten. Bei ihnen sind allerdings die Testergebnisse negativ, sodass man hoffen kann, dass sie nicht erkranken.

Neuen Schul-Lockdown möglichst vermeiden

Direktor Goldschmidt legt dabei großen Wert auf die Tatsache, dass man an der Schule alles Mögliche versucht, um einen erneuten Lockdown, also eine Schließung der Schule, zu vermeiden. Es sei für die Eltern wie für die Kinder von großer Bedeutung, dass der Schulbetrieb aufrechterhalten werde – auf jeden Fall jetzt bis zu den Herbstferien. Man habe bei den Schülern deutlich gespürt, dass die Rückkehr in klare Strukturen und in das soziale Gefüge der Schule und der Klassen nach längerer Zeit ohne Präsenzunterricht sehr wichtig sei.

Nun gilt es, durch entsprechende Maßnahmen und Vorsicht alles zu versuchen, um die Pandemie im Griff zu behalten. Dazu gehört aktuell seit Montag auch die Maskenpflicht für alle Schüler während des Unterrichts, nachdem der Schwarzwald-Baar-Kreis mit seiner hohen Zahl von Corona-Erkrankungen zum Hotspot wurde. Dabei ist es auch bemerkenswert, dass mit 45 Fällen mehr als ein Viertel aller aktuell Erkrankten im Kreisgebiet (161 akut Erkrankte am Sonntag im Kreisgebiet) aus Furtwangen kommen.

Moderne Lüftungsanlage im neuen Anbau

Von großer Bedeutung, so Direktor Goldschmidt, ist auch das regelmäßige Lüften alle 20 Minuten. Besonders gute Bedingungen hat man hier im neuen Anbau, wo eine ganz moderne Lüftungsanlage eingebaut wurde. Allerdings hat man aktuell noch keine Lösung, wie man bei großer Kälte das Lüften organisieren kann, ohne dass die Schüler frieren.

Luftfilter wären zu begrüßen

Eine Alternative wären sicher Luftfilter für die Klassenzimmer, die aber in Baden-Württemberg vom Land nicht finanziert werden. Bayern dagegen stellt dafür 50 Millionen Euro zur Verfügung. Kultusministerin Susanne Eisenmann bezweifelte allerdings vor einiger Zeit Sinn und Wirksamkeit dieser Luftfilter. Direktor Goldschmidt würde auf jeden Fall die Anschaffung solcher Filter begrüßen.

Warten auf Test-Ergebnisse

Aus Vöhrenbach hört man gleichzeitig bei Corona positive Nachrichten. Aktuell ist in Vöhrenbach kein einziger Corona-Fall registriert. Auch im Altenheim Luisenhof wurden inzwischen alle Bewohner und alle Mitarbeiter getestet. Es fehlen jetzt nur noch einige Ergebnisse für die Mitarbeiter, alle übrigen Testergebnisse sind negativ.

Allerdings bleibt der Luisenhof auf Anordnung des Gesundheitsamts auf jeden Fall noch so lange für Besucher geschlossen, bis auch alle Testergebnisse der Mitarbeiter vorliegen.