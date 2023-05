Der Jugendtreff in Furtwangen ist eine beliebte Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene zur Gestaltung ihrer Freizeit. Hier wird gemeinsam mit Stadtjugendpfleger Dirk Maute gespielt, gekickert, geredet, beraten, Hilfestellung bei der Berufsfindung gegeben und vieles mehr. Gerade nach den Einschränkungen durch Corona wurde deutlich, wie wichtig diese Begegnungen für junge Menschen sind, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Es steht zu jeder Zeit außer Frage, dass im Jugendtreff keine illegalen Drogen oder deren Konsum geduldet werden. Um die jungen Besucher künftig aber noch besser vor Alkohol und Drogen zu schützen, werde fortan niemand bei den Treffen geduldet, von dem bekannt ist, dass er regelmäßig Drogen oder häufig Alkohol konsumiert. „Wir werden härter durchgreifen und das Schutzkonzept für unsere jungen Besucher stärken. Personen, die regelmäßig illegale Drogen konsumieren oder an andere weitergeben, wird kein Zutritt zum Jugendtreff gewährt, auch wenn sie gerade nicht unter Drogeneinfluss stehen“, macht Dirk Maute deutlich.

Ihm seien etwa acht Personen bekannt, die mit Drogen oder Alkohol Probleme hätten und denen deshalb künftig kein Zugang zum Jugendtreff gewährt werde, auch wegen der räumlichen Begrenztheit des Treffs. So sei es nicht möglich, drei bis vier Gruppen an Jugendlichen „aneinander vorbei zu koordinieren“. Es gebe Jugendliche, die nicht in den Jugendtreff kämen, weil sie befürchteten, dort mit drogen- oder alkoholabhängigen Jugendlichen in Kontakt zu kommen. Die jetzige Vorgehensweise solle einen „maximal geschützten Raum“ bieten. Der Schutzaspekt spiele eine große Rolle, besuchten doch bereits 13- bis 14-Jährige den Treff. Grundsätzlich sind alle Jugendlichen zwischen 13 Jahren bei den Mädchen und 14 Jahren bei den Jungs bis 27 Jahren eingeladen, die kostenlosen Angebote des Jugendtreffs zu nutzen.

Wer einen Ansprechpartner oder Hilfe rund um das Thema Drogen benötigt, kann sich an folgende Anlaufstellen wenden: Stadtjugendpfleger Dirk Maute, Telefon 0173 7172069; Verein „Ehrliche Hilfen mit Herz“, Telefon 0151 17513901; Tina Mann zu den Themen „Raus aus der Abhängigkeit“, Lebensneuausrichtung, Dirk Ebeling, Beratung im Bereich rechtliche Folgen bei Betäubungsmitteln und Drogen. Infos über weitere Kooperationspartner gibt es bei Dirk Maute.

Der Jugendtreff ist montags von 14 bis 18 Uhr und mittwochs bis freitags von 16 bis 20 Uhr geöffnet.