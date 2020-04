von Richard Schuster

Fremde, aber irgendwie doch vertraute Sprachfetzen dringen aus dem Nebenzimmer des Gasthauses „Bad“ in die Wirtsstube herüber. Um was könnte es sich hierbei handeln? Treffen sich etwa im tiefsten Schwarzwald womöglich Besucher aus England? Nicht ganz. Die Menschen, die da sitzen und frei von der Leber auf Englisch diskutieren, sind Einheimische.

Jeden dritten Mittwoch im Monat

Wenn nicht gerade ein Virus die Welt lahmlegt, kommen die Teilnehmer dieses Englisch-Stammtisches an jedem dritten Mittwoch im Monat zusammen, um ihre einst oft mühsam erworbenen Englischkenntnisse zu pflegen. Begonnen hatte alles vor ungefähr 15 Jahren mit der gebürtigen Engländerin Susan Schalk, die Kurse in ihrer Muttersprache an den Volkshochschulen in Furtwangen und St. Georgen gab. Soweit, so gut.

Sprachlich am Ball bleiben

Doch etwas war diesmal anders: Einige Besucher hatten auch nach dem Kursende den Wunsch, sprachlich am Ball zu bleiben. Susan Schalk stimmte zu, sich regelmäßig mit ihnen in lockerer Runde zu treffen. Also bei einem Englisch-Stammtisch.

Die Treffen sollten ohne jegliche Verpflichtung, entgeltfrei und auch ohne die bekannten Lern-Bücher mit Vokabel-Büffelei und Ähnlichem stattfinden. Jeder Teilnehmer soll seine individuellen Englischkenntnisse im gemütlichen Gespräch in der Gruppe einbringen können.

Lehrerin steht für Korrekturen parat

Susan Schalk stünde, gewissermaßen als „native english“, für Korrekturen und Hilfe bereit. Das war der Plan, der bis heute gut funktioniert.

Schon von Beginn an kamen auch Interessierte von außerhalb Furtwangens hinzu, etwa aus Vöhrenbach, St. Georgen oder aus Pfaffenweiler. Das Konzept, ein entspanntes Miteinander mit ungezwungenem Lernen und Üben zu verbinden, ging voll auf. Manchmal blieben Leute weg, weil sie umzogen, dafür kamen neue Teilnehmer hinzu.

Themen Reisen, Kultur und Trump

Besonders profitiert die Runde von Mitgliedern, die entweder aus dem englischsprachigen Raum stammen oder dort lang lebten. So wie etwa Anita Munz: Sie wanderte als Kind mit ihren Eltern aus und kam irgendwann als junge Frau aus USA und Kanada in die alte Heimat zurück. Ihr Englisch klingt naturgemäß ganz anders als etwa das von Susan Schalk. Natürlich muss sich Anita Munz als US-Bürgerin den Diskussionen um Donald Trump stellen – und auch als erklärte Trump-Gegnerin hat sie es hier nicht immer leicht.

Die meisten Teilnehmer sind weiblich

Nach Susan Schalks Wegzug übernahm Jackie Dold die Leitung des Stammtischs. Sie stammt aus Malta und bringt wieder andere sprachliche und kulturelle Aspekte in die Gruppe ein. An unterschiedlichen Gesprächsthemen ist daher kein Mangel. Da geht es etwa um den Brexit, Reisen, Kultur oder Musik. Die meisten Teilnehmer sind weiblich. Das könnte daran liegen, so die Vermutung der „Ladies“, dass Männer oft Hemmungen haben, ihre Schwächen offen zu zeigen.

Wanderungen und Ausflüge

Die Gruppe sitzt bei ihren Treffen aber nicht nur im „Bad“ zum Gespräch. Man unternimmt auch sonst einiges gemeinsam, etwa Wanderungen, Kulturelles oder eine Besichtigung des Flugplatzes bei Aichhalden, die Siegfried Pahling organisierte. Jedes Jahr gibt es eine Weihnachtsfeier, mit Christmas-Songs, englischen Spielen und einem Quiz.

Neulinge willkommen – nach der Corona-Krise

Längst sind die Teilnehmer gute Freunde geworden, was nicht heißt, dass man sich abschottet – ganz im Gegenteil. Leute, die unverbindlich reinschauen wollen, sind willkommen. Natürlich erst nach der Corona-Krise.