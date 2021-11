von Siegfried Kouba

Der Ortschaftsrat Neukirch traf sich zu seiner jüngsten Sitzung im Neukircher Rathaus. Ortsvorsteher Rainer Jung konnte die Beschlussfähigkeit konstatieren. Er gab bekannt, dass es ab 30. November mit der Breitbandversorgung weitergehe. Fortgesetzt wird ein weiterer Bauabschnitt, der rund 200 Meter von einem Holzabfuhrweg entfernt in die Hexenlochstraße führt. In dem Zusammenhang fand auch kürzlich ein Beratungstag durch das Unternehmen Stiegeler aus Schönau statt. Die Veranstaltung war kein Informationstag, sondern diente der individuellen Auskunftserteilung bei anstehenden Fragen von Interessenten.

Am 30. November soll es in Neukirch mit der Breitbandverlegung weitergehen. Das gab Ortsvorsteher Rainer Jung bekannt. Bild: Pleul | Bild: Patrick Pleul

Insgesamt sei die finanzielle Lage der Stadt bei 18 Millionen Euro Schulden angespannt. Weitere Streichkonzerte seien zu befürchten. Hervorgehoben wurde allerdings, dass viel für Kinder und Jugendliche investiert wurde.

Mittel für Spielplatz

Der Ortsvorsteher wies darauf hin, dass Mittel für die Spielplatzgestaltung für das Jahr 2022 beantragt wurden. Eine Arbeitsgruppe Spielplatz habe zusammen mit dem Technischen Leiter Norbert Wiehl ein Gesamtkonzept entworfen, das rund 140.000 Euro vorsieht und in einem über Jahre dauernden Stufenplan verwirklicht werden soll.

Etwas Stau gibt es bei der Beschaffung einer Weichbodenmatte für das Kinderturnen, wofür der Ortschaftsrat die entsprechenden Verfügungsmittel bereits freigab. Momentan muss noch eine Bewertung durch die Beteiligten abgewartet werden.

Ein Schild beim Rössleplatz soll künftig Auskunft über die Historie des einstigen Gasthauses und das Gelände geben. Hierzu habe Manfred Pfaff wertvolle Arbeit an der Tafel geleistet.

Ein Wasserablauf sei garantiert, bestätigte Rainer Jung, der auch berichten konnte, dass sich Rohrbach für das Geschenk der Furtwanger Ortsteile zur Fertigstellung des Dorfgemeinschaftshauses bedankte.

Zwei Baugesuche wurden positiv durch den Ortschaftsrat entschieden. Zum einen die Aufstockung einer Garage im Hexenloch, um einer Heizungsanlage mit Lagerraum für Hölzer und Hackschnitzel Platz zu bieten, zum anderen der Abriss und Neubau einer Doppelgarage Im Bregenbach.

Auf Anfrage von Jochen Löffler bestätigte Jung, dass die Beleuchtungskörper Richtung Hexenloch ausgetauscht werden. Die Planung mit der Gemeinde St. Märgen laufe.