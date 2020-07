von Wi

Nun ist sie wieder da, die kleine rote Dose des DRK, die im Notfall sehr wichtig sein kann. Die Bürgerstiftung Furtwangen hatte die Dosen nachbestellt, nachdem das erste Kontingent aufgebraucht war. Die Dosen sind nun wieder gratis in den Furtwanger Apotheken erhältlich. Ihnen dankt Bürgerstiftungs-Vorsitzender Fritz Funke ganz besonders für ihre Bereitschaft, die Dosen zu verteilen.

Einlegeblatt mit persönlichen Gesundheitsdaten

Dabei erinnerte er daran, dass die Rot-Kreuz-Dosen wichtige Angaben für den Notfall erhalten, denn es befindet sich ein Blatt darin, auf dem persönliche Gesundheitsdaten, Hausarzt, Pflegekräfte, Angehörigenkontakte aber auch Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht eingetragen werden. Das Leerblatt zum Ausfüllen befindet sich ebenfalls in der Dose, samt zwei Aufklebern, die Rettungskräfte auf die Dose aufmerksam machen sollen.

Ab in den Kühlschrank damit

Ein Aufkleber sollte an der Innenseite der Haustüre angebracht werden, ein anderer am Kühlschrank, wo die Dose aufbewahrt wird. Der Kühlschrank deshalb, weil jeder Haushalt über ein solches Gerät verfügen dürfte und damit ein einheitlicher, schnell zugänglicher Ort für die Aufbewahrung der Angaben gewählt wurde.

Vollständiger Überblick mit einem Handgriff

Denn in der Hektik eines Notfalls können diese Daten oft nicht in kürzester Zeit zusammengesucht werden und außerdem sind die Patienten dazu auch möglicherweise nicht mehr in der Lage. Für die Einsatzkräfte und auch das Krankenhaus sind aber die Gesundheitsdaten, etwa über Medikamente oder Vorerkrankungen, äußerst wichtig, gerade auch bei der Ersthilfe. Mit der roten Dose haben die Rettungskräfte mit einem Handgriff einen vollständigen Überblick über die erforderlichen Informationen.

Stiftung übernimmt die Kosten

Dieser Umstand hatte auch die Bürgerstiftung überzeugt und so hatte sie im vergangenen Jahr beschlossen, die roten Dosen beim DRK zu ordern und die Kosten dafür zu übernehmen. Dabei wurde auch mit der DRK-Ortsgruppe zusammengearbeitet.

Eine Dose funktioniert auch für zwei Personen

Mit den hiesigen Apotheken wurde eine ideale Verteilungsmöglichkeit gefunden. Übrigens können auch zwei Personen die Dose benutzen. In diesem Fall sollte das Datenblatt möglichst kopiert werden.

Nun sind die Dosen also wieder erhältlich. Dann muss man nur noch das Datenblatt ausfüllen, die Aufkleber anbringen und die Dose im Kühlschrank verwahren. Neben dem Datenblatt befindet sich in der Dose auch noch ein Flyer der Bürgerstiftung.