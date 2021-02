Da die Pandemie weiter anhält, ist die bevorstehende Landtagswahl am Sonntag, 14. März, unter Corona-Bedingungen zu organisieren, informiert die Stadtverwaltung Furtwangen. Schon im vergangenen November begannen hierzu die Vorbereitungen, und die Stadtverwaltung musste über die Einteilung der Wahlbezirke entscheiden.

Zweiter Briefwahlbezirk

Da man davon ausgeht, dass die Anzahl der Briefwähler steigt, wurde ein zweiter Briefwahlbezirk vom Landratsamt genehmigt und die bisher gewohnten zwei Wahllokale in der Hauptschule zusammengelegt.

Schwarzwald-Baar-Kreis Landtagswahl 2021: In der SÜDKURIER-Wahlarena stellen sich die Kandidaten für den Wahlkreis Villingen-Schwenningen den Fragen Das könnte Sie auch interessieren

Auch war zu berücksichtigen, dass man aufgrund der Pandemie mehr Ersatzpersonen als Wahlhelfer benötigen wird als bisher, falls bereits eingeteilte Wahlhelfer sich in Quarantäne begeben müssen. Auf den Wahlhelferaufruf hat die Stadtverwaltung bereits viele positive Rückmeldungen bekommen und freut sich sehr, dass auch in dieser Zeit das Engagement für das Ehrenamt hoch sei.

Wahllokale in neue Gebäude verlegt

Selbstverständlich sind auch in den Wahllokalen die Mindestabstände einzuhalten. Deshalb war es erforderlich, bisher gewohnte Wahllokale in neue Gebäude zu verlegen. So wurde das Wahllokal vom Altenheim St. Cyriak in den Pfarrsaal, das Wahllokal vom Kindergarten St. Martin in den Eigenbetrieb Technische Dienste, das Wahllokal vom Rathaus Neukirch in die Schwarzwaldhalle und das Wahllokal im Dorfgemeinschaftshaus Linach vom unteren Sitzungszimmer in den oberen Saal verlegt.

Statistische Sonderauswertung

Für die bevorstehende Landtagswahl wurde durch das Statistische Landesamt der Wahlbezirk 00103 Pfarrsaal nach dem Zufallsprinzip für die repräsentative Wahlstatistik ausgewählt. Das heißt, es wird eine wahlstatistische Auszählung nach Geschlecht und Geburtsjahrgruppen der Wähler durchgeführt. Hierfür werden Stimmzettel verwendet, aus denen das Geschlecht und die Geburtsjahresgruppe zu erkennen sind; andere Stimmzettel sind in diesem Wahlbezirk nicht zugelassen.

Schwarzwald-Baar-Kreis Landtagswahl 2021: Die Wahlkampftermine der Spitzenkandidaten für den Wahlkreis Villingen-Schwenningen Das könnte Sie auch interessieren

Es ist sichergestellt, dass das Wahlgeheimnis nicht verletzt wird. Allen Wahlberechtigten des ausgewählten Wahlbezirks geht in den nächsten Tagen entsprechendes Infomaterial zu.

Das Land Baden-Württemberg hat in der Corona-Verordnung in der ab 22. Februar gültigen Fassung die Hygienemaßnahmen für Wahlen und Abstimmungen genau geregelt. Die Stadtverwaltung Furtwangen bittet die Bevölkerung um deren Einhaltung sowie um Beachtung der entsprechenden Aushänge.

App laden: Über die SÜDKURIER Online-App informieren wir Sie direkt auf Ihren Handy-Startbildschirm über den Wahlkampf in Ihrer Region und am Wahlsonntag über die Wahlergebnisse Ihrer Gemeinde. Um Push-Nachrichten zu empfangen, melden Sie sich in der App an, wählen Ihren Heimatort und aktivieren in Ihren Profileinstellungen das Empfangen von Push-Nachrichten für Ihren Heimatort. Jetzt kostenlos herunterladen:

http://www.sk.de/wahlpush