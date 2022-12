von Siegfried Kouba

In Gütenbach wird die Tradition der Aufstellung von Krippen hochgehalten. Für 2022 hatte der Heimat- und Geschichtsverein eine Ausstellung geplant. Diese musste wegen der langen Planungsphase und der anhaltenden Corona-Pandemie mit ihren Unsicherheiten in das Jahr 2023 verschoben werden.

Schon in der Vergangenheit wurden in der Festhalle Krippen in beachtlicher Zahl und mit individueller Ausgestaltung gezeigt. Heimatliche Gefühle wurden verbreitet, aber auch orientalische Muster oder alpenländische Motive verwirklicht. Bis zu 40 Exponate konnten ausgestellt werden und Motor Fritz Sprenger hatte noch einige Offerten gebastelt. Originell war die Balzer-Herrgott-Krippe von Tom und Marc Horbelt.

Die Flucht nach Ägypten vor imposant wirkenden Tempelfiguren. | Bild: Siegfried Kouba

Fritz Sprenger selbst präsentierte ein riesiges Exemplar von über fünf Metern Breite. Er gilt als unermüdlicher Bastler, der auch immer wieder seine Oldtimer auf Vordermann bringt. Derzeit baut er einen Motor eines Mercedes-Benz der 1960er Jahre total auseinander und macht ihn fahrtüchtig.

Kirchen-Krippen Auch in der katholischen Kirche St. Katharina in Gütenbach werden alljährlich Krippen aufgebaut. Zum einen ist es die aus dem in den 1960er Jahren abgerissenen Vorgängerbau, zum anderen ist es ein Kunstwerk, das Josef Rombach schuf. Er wurde 1932 geboren und machte eine Holzbildhauer-Lehre bei Meister Karl Rieber in Furtwangen und ist besonders als Schnitzer der Gütenbacher Fasnachtsfigur Jockele bekannt. Sein zweiteiliges Werk ist durch die segnende Maria mit dem Jesus-Kind und den Josef mit Hirtenstab geprägt. (kou)

Seit Jahrzehnten huldigt Sprenger leidenschaftlich dem Krippenbau und eines seiner Exemplare war nach Jerusalem verlegt, gekrönt von einem großen Tempel. Der Eingang dazu ist von einem roten Vorhang geziert, vor dem ein fünfarmiger Leuchter zu sehen ist. Pittoreske Häuser werden durch zahlreiche Palmen gesäumt. Im Hintergrund tut sich ein bewaldeter Berg hervor.

Und der dritte Teil der Krippe: Maria und Josef auf der Herbergssuche. | Bild: Siegfried Kouba

Ganz vorn in der Mitte kann der Betrachter die Heilige Familie in einem Bogengewölbe entdecken. Tanzende Engel, Hirten, Waschfrauen und Töpfer ergänzen das fantasievolle Gesamtbild. In Aktion sind ein läutender Glöckner, fließendes Wasser oder winkende Frauen zu sehen. Auch das Holz der Kandelaberfichte von der Escheck, prächtige Wurzeln und Baumpilze fanden Verwendung.

Momentan muss allerdings alles schlummern und ist in einem besonderen Stauraum untergebracht. Unzählige Kartons sind nötig, um die ganzen Materialien einschließlich Zierwerk unterzubringen. Daneben eine Reihe an Krippen.

Die Geburt Christi auf der sich drehenden Krippe von Fritz Sprenger. | Bild: Siegfried Kouba

Ein außergewöhnliches Stück hat Sprenger auf einer runden Platte installiert, die sich dreht. Gezeigt werden drei Episoden der Weihnachtsgeschichte: die Herbergssuche, die Geburt Jesus und die Flucht nach Ägypten. Die Liebe zum Detail wird dabei überall sichtbar.