Mit einer Bronze-Skulptur des Neukircher Bildhauers Wolfgang Eckert vor dem Kindergarten Maria Goretti möchten die katholische Seelsorgeeinheit Bregtal und die Stadt gemeinsam an das mehr als ein Jahrhundert andauernde Wirken der Kreuzschwestern in Furtwangen erinnern. „Die Schwestern haben es verdient, dass man sich an sie erinnert“, sagt Pfarrer Harald Bethäuser.

„Jahrzehntelange segensreiche Arbeit“

Auch Bürgermeister Josef Herdner verfolgt schon lange den Plan, den Kreuzschwestern ein Denkmal zu bauen. „Wir brauchen im Stadtbild Orte der Erinnerung an diese Frauen, denn ihre jahrzehntelange segensreiche Arbeit war keine Selbstverständlichkeit.“

2016 gingen die letzten Schwestern

Als 2016 mit Schwester Wilma und Schwester Benita die letzten Kreuzschwestern feierlich verabschiedet wurden, ging eine 137 Jahre lange Ära in Furtwangen zu Ende. In dieser Zeit haben die Schwestern, deren Orden in Hegne bei Konstanz beheimatet ist, die Geschicke der Stadt mitgeprägt. Sie waren in der ambulanten Krankenpflege, im Kindergarten und im Krankenhaus tätig.

Bis heute unvergesslich

Schwester Martinella leitete bis 1995 den Kindergarten Maria Goretti. Vielen Furtwangern ist die warmherzige und gütige Erzieherin bis heute unvergesslich. Auch Silvia Fürderer, die die Leitung des Kindergartens von Schwester Martinella übernahm und ihn über die Jahre zum Familienzentrum weiter entwickelte, ist das Gedenken an die Schwestern wichtig, denn sie haben den Geist der Einrichtung mit geprägt.

Denkmal soll bis Ende des Sommers stehen

„Wenn du mit anderen ein Schiff bauen willst, so beginne nicht, mit ihnen Holz zu sammeln, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer“ – mit dem Zitat von Antoine de Saint Exupéry umreißt Silvia Fürderer die Philosophie des Familienzentrums. Gemeinsam mit den Verantwortlichen von Stadt und Kirchengemeinde hofft sie, dass auch mit Hilfe von Spenden ehemaliger Kindergartenkinder und ihrer Eltern das Denkmal bis zum Ende des Sommers verwirklicht werden kann.

Bürgermeister Herdner hat für die Einweihungsfeier schon einen Plan: „Wenn irgend möglich werden wir Schwester Martinella dazu abholen.“

Wer mit einer Spende zur Verwirklichung der Skulptur beitragen möchte, kann diese überweisen an das Konto der römisch-katholischen Kirchengemeinde Bregtal, Kennwort Kreuzschwestern.