Das Gesamtkonzept einer Friedhofsentwicklung, und hier vor allem die Planung neuer Urnengräber war jetzt Thema im Furtwanger Gemeinderat. Nach einer umfangreichen Diskussion wurde dieser Punkt der Tagesordnung allerdings zurückgenommen. Unter anderem will sich der Gemeinderat vor Ort noch einmal ein umfassendes Bild machen. Darüber hinaus wurde in der Sitzung die Umzäunung der westlichen Seite des Friedhofs beauftragt, nicht zuletzt um die Schäden durch Rehe auf dem Friedhof zu verringern.

Trend geht zur Parkanlage

Wie die Verwaltung deutlich machte, hat sich die Bestattungskultur geändert. Der neue Trend heißt: Friedhof wird zur Parkanlage. Daher beabsichtige die Stadt Furtwangen ein Gesamtkonzept für den Friedhof für eine mittel- bis langfristige Entwicklung aufzustellen. Neben den Überlegungen zur Entwicklung zu einer Parkanlage wird auch die Arbeitsgruppe „Aussegnungshalle“ hier eingebunden.

Urnengräber sind gefragt

Besonders wichtig in diesem Teilkonzept sind allerdings neue Urnengräber. Die Nachfrage nach Urnengräbern nimmt stetig zu. So stieg der Anteil an Feuerbestattungen von 2018 bis 2020 von 70 auf 79 Prozent. Allerdings gelte es bei der Beschlussfassung über neue Urnengärten auch den Mehraufwand für Pflege und Unterhalt dieser Gräber zu berücksichtigen.

Urnengräber, wie hier in einer Wand, sind gefragt.

Konkret sollen bei den vorhandenen Urnenstelen auf der linken westlichen Seite des Friedhofs auch auf der Rückseite noch einmal Stelen mit 36 weiteren Kammern entstehen. Daneben ist dann ein großer Kreis mit 20 individuellen Urnengräbern außen und 21 weiteren Gräbern mit einem Gemeinschaftsgrabstein im zentralen Kreis angedacht.

Kritische Nachfragen von Gemeinderäten

Die Gemeinderäte hatten allerdings einige andere Vorstellungen. Unter anderem habe bereits im Vorfeld Stefan Schonhardt (CDU) gefragt, ob diese geplante Parkanlage nicht überzogen sei durch den wesentlich höheren Pflegeaufwand. Angedacht wurde nun auch, die feste Anordnung mit verschiedenen Grabtypen auf dem Friedhof aufzugeben und zwischen den bestehenden Gräbern auch Urnengräber einzubringen. Thomas Riesle (CDU) forderte, Fachleute einzubeziehen. Unter anderem schlug er statt der Parkanlage gut befestigte Wege und entsprechende Ruhebereiche mit Bänken vor.

Ingo Hermann (FWV) sah die ganze Entwicklung kritisch. Man müsse erst ein Gesamtkonzept für den Friedhof erstellen. Wenn man sich jetzt für den vorgeschlagenen Urnenkreis entscheide, würden damit Tatsachen geschaffen, und ein Beschluss über die Entwicklung würde bereits vorweggenommen.

Meinungen sind geteilt

Ulrich Mescheder (UL) sagte, dass geplant gewesen sei, die Westseite offen zu lassen und nicht mit einem weiteren Urnenkreis zu belegen. Nach seiner Einschätzung könnten solche Urnen-Bereiche auch auf frei werdenden Flächen im zentralen Friedhof untergebracht werden, was allerdings Bürgermeister Josef Herdner nicht glauben wollte. Auch Ulrich Hättich (SPD) forderte, zuerst die Planung für den gesamten Friedhof zu beraten. Dafür sollten der TUA oder auch der gesamte Gemeinderat sich vor Ort ein Bild schaffen. Dennis Renner (FWV) forderte vor allem, dass man bei den Planungen den Friedhof verkleinern und pflegeleichter machen solle, unter anderem indem man die Gräber weiter nach unten legt.

Man einigte sich darauf, bei einer Ortsbegehung diese Themen zu besprechen. Stefan Schonhardt regte zudem an, mit einem Drohnenflug einen Gesamteindruck des Friedhofs von oben zu bekommen.

Schutz vor Rehen

Ferner wurde, wie vom Gemeinderat vorgeschlagen – die Firma Beha in Unterkirnach beauftragt, an der Westseite des Friedhofs zum Eigenheimweg hin einen Zaun zu errichten, um den Friedhof vor Wildtieren, hauptsächlich vor Rehen, zu schützen.

Vermehrte Beschwerden

Diese verursachen regelmäßig massive Schäden an Gräbern beziehungsweise am Blumenschmuck. Hier gab es vermehrt Beschwerden und viel Ärger bei den Angehörigen und Friedhofsbesuchern. Der Stahlgitterzaun ist von der gleichen Art wie der vorhandene Zaun an der nördlichen Seite. Er hat eine Länge von etwa 180 Metern und eine Höhe von 1,40 Meter.

Neue Eingangstüren nötig

Darüber hinaus müssen zur weiteren Absicherung an der Mauer bei den unteren Parkplätzen zwei Eingangstüren montiert werden. Hier wurde vom Gemeinderat angeregt, selbstschließende Türen zu montieren, da sonst der Schutzeffekt wieder verloren gehe.